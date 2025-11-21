El Puerto da a conocer su calendario de actividades navideñas

El alcalde, Germán Beardo, junto al teniente de alcalde de Fiestas, Comercio y Hostelería, David Calleja, ha presentado este viernes el calendario de actividades de la Campaña de Navidad 2025 bajo el lema 'La Navidad de tus sueños está en El Puerto'.

Se trata de una programación llena de actividades, iniciativas y propuestas que la Concejalía de Fiestas, en colaboración con Comercio y Hostelería, ha preparado para llenar la ciudad de magia, ilusión y dinamismo durante estas fechas tan especiales.

Durante diciembre y hasta el día de Reyes El Puerto ha preparado un calendario completo, "lleno de actividades gratuitas cada día, para que todos, y sobre todo nuestros pequeños, puedan disfrutar en familia. Siete cabalgatas, encuentros con los personajes de la Navidad, espectáculos y mercadillos… todo cuidado al detalle para que estas fiestas sean realmente especiales", ha dicho el primer edil.

Por su parte David Calleja ha subrayado la ilusión y el cariño con que se organiza cada año la Navidad en la ciudad, haciendo hincapié en que el 28 de noviembre se encenderá el alumbrado extraordinario que convertirá a El Puerto en un lugar donde la Navidad se vive a lo grande. Este año no faltará tampoco el Musical Tributo a Disney o el mercado de dulces navideños, el belén viviente o la casa de Papa Noel, conjugando tradiciones con nuevos personajes y propuestas increíbles como la exposición Disney Animatronics y otras novedades como el Musical Esperanza María.

Como cada año, en la presentación se ha hecho especial mención a las cabalgatas, que como destacan los responsables municipales "cumplen un papel clave en la dinamización del centro de la ciudad, llenando las calles de vida, atrayendo a visitantes de toda la provincia y generando un impacto muy positivo en la hostelería y el comercio local".