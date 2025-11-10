Esta es la Venta de Cádiz donde desayunar un buen mollete con manteca antes de poner rumbo a los pueblos blancos gaditanos

Arcos de la Frontera está considerado la puerta de entrada a los pueblos blancos de Cádiz, así que se convierte en un buen punto de partida si quieres recorrer estos lugares tan especiales. Pero antes de emprender la ruta ¿qué tal si te das un buen homenaje? Para ello, los bares y, sobre todo, las Ventas que podrás encontrar en este pueblo de Cádiz son la mejor elección.

Una de las Ventas de Arcos de la Frontera que atrae a los visitantes es la Venta Mesa Jardín, está situada a pie de carretera y es parada obligatoria para quienes quieran probar la auténtica comida casera a buen precio. Ciclistas, motoristas, senderistas y turistas peregrinan cada fin de semana para disfrutar de su gastronomía.

La Venta Mesa Jardín sirve los desayunos con su propio pan hecho en horno de leña / D.C.

De gran fama son sus desayunos, que podrás disfrutarlos en su terraza exterior con vistas o su salón interior de aspecto rústico. Su afamada razón es porque los sirven con diferentes tipos de panes, que además elaboran ellos mismos en el horno de leña. Pan moreno, de multicereales y molletes que se acompañan con diferentes tipos de mantecas, aceite, tomate y también lomo en manteca o carne mechá hecha por ellos mismos. También venden los bollos típicos de Arcos.

Para los que buscan algo más sustancioso, la oferta se amplía los fines de semana añadiéndole la pata de cerdo al horno, un plato que conquista paladares. En la barra, el tapeo es una opción rápida y deliciosa, mientras que los salones invitan a sentarse para probar platos de cuchara como la berza gitana o el menudo, ideales para los amantes del cuchareo. Tampoco faltan las carnes a la brasa con ternera retinta o argentina, el venado en salsa y el cerdo ibérico.