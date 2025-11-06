Estos son los dulces “hechos con amor” por las monjas de este convento de El Puerto: unas delicias artesanales con sabor a Navidad

En el convento del Espíritu Santo de El Puerto podrás encontrar una gran variedad de dulces artesanales

Chocolates, yemas, mazapán, tortas de almendras… auténticos manjares para los más golosos “hechos con amor” por las Comendadoras del Espíritu Santo, una orden religiosa que se dedicaba a la caridad y al cuidado de los enfermos.

Esto y mucho más es lo que podrás encontrar en el torno del Monasterio del Espíritu Santo, un convento del siglo XVII, de El Puerto de Santa María, que es uno de los que más dulces elabora y vende en la provincia de Cádiz.

En sus redes sociales se puede ver la amplia variedad de dulces artesanales que elaboran y venden. El torno permanece abierto de 09:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas. Para encargos y más información podrás hacerlo a través del teléfono 628096182.

Dulces del obrador de las monjas