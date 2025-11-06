Estos son los dulces “hechos con amor” por las monjas de este convento de El Puerto: unas delicias artesanales con sabor a Navidad
Chocolates, yemas, mazapán, tortas de almendras… auténticos manjares elaborados por las Comendadoras del Espíritu Santo
Navidad a la vuelta de la esquina: Aromas de Medina abre sus puertas hasta el 24 de diciembre
Chocolates, yemas, mazapán, tortas de almendras… auténticos manjares para los más golosos “hechos con amor” por las Comendadoras del Espíritu Santo, una orden religiosa que se dedicaba a la caridad y al cuidado de los enfermos.
Esto y mucho más es lo que podrás encontrar en el torno del Monasterio del Espíritu Santo, un convento del siglo XVII, de El Puerto de Santa María, que es uno de los que más dulces elabora y vende en la provincia de Cádiz.
En sus redes sociales se puede ver la amplia variedad de dulces artesanales que elaboran y venden. El torno permanece abierto de 09:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas. Para encargos y más información podrás hacerlo a través del teléfono 628096182.
Dulces del obrador de las monjas
- Almendradas de chocolate. 12 unidades por 6,50 euros.
- Pestiños de chocolate. 24 unidades por 9 euros.
- Chocolitos. 5 unidades por 5 euros.
- Bocadito de turrón. 12 unidades por 9 euros.
- Bombón de fruta escarchada. 200 gramos aprox. Por 8,50 euros.
- Higos al licor. 8 unidades por 9 euros.
- Hojaldrina de chocolate negro. 12 unidades por 8,50 euros.
- Nevaditos de chocolate. 12 unidades por 8,50 euros.
- Bombón de Mantecado. 9 unidades por 6 euros.
- Yemitas. 8 unidades por 9 euros.
- Delicias de yema. 18 unidades por 11 euros.
- Suspiros de amor. 6 unidades por 9 euros.
- Yemacoco. 12 unidades por 9 euros.
- Mazapán. 250 gramos aprox. Por 8 euros.
- Pan de Cádiz. 350 gramos aprox. Por 9 euros.
- Huesos de Santo. 9 unidades por 7 euros.
- Bocaditos de Pan de Cádiz. 5 unidades por 7 euros.
- Conchas de Santiago. 6 unidades por 9 euros.
- Tejas. 270 gramos aprox. Por 9 euros.
- Polvorón de almendra. 300 gramos aprox. Por 8 euros.
- Cortadillo de Cidra. 6 unidades por 8 euros.
- Roscos de vino. 210 gramos aprox. Por 6 euros.
- Mantecaditas de Vainilla. 450 gramos aprox. Por 7 euros.
- Mantecaditas de Canela. 450 gramos aprox. Por 7 euros.
- Nevaditos de naranja. 12 unidades por 7 euros.
- Tortas Glas. 10 unidades por 5 euros.
- Pestiños de miel. 500 gramos aprox. Por 10 euros.
- Alfajores celestiales. 8 unidades por 5 euros.
- Encomiendas. 18 unidades por 6 euros.
- Mantecados artesanos. 500 gramos aprox. Por 7 euros.
- Hojaldrinas. 370 gramos por 7 euros.
- Delicias del convento. 250 gramos por 6 euros.
- Magdalenas. 12 unidades por 5 euros.
- Sultanas. 6 unidades por 4 euros.
- Roscos de miel. 8 unidades por 5 euros.
- Bizcocho celestial. 20 euros.
- Tarta de almendra. 25 euros.
- Caja surtida por 26 euros que contiene mazapán, polvorón de almendra, mantecados artesanos, hojaldrina, fruta escarchada, roscos de vino, almendradas de chocolate, encomiendas, mantecaditas de vainilla y canela.
También te puede interesar