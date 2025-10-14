Navidad a la vuelta de la esquina: Aromas de Medina abre sus puertas hasta el 24 de diciembre

“ABRIMOS!!! Desde Aromas de Medina queremos comunicaros que nuestro Obrador y Despacho tiene abiertas sus puertas para todo aquel que quiera visitarnos, en horario de 10 a 20h, ininterrumpidamente hasta el 24 de diciembre”. Este es el mensaje que esta empresa familiar de repostería navideña de Medina Sidonia ha compartido con sus seguidores en sus redes sociales.

Una noticia esperada para todos los amantes de los dulces de Navidad. Y es que, aunque en Cádiz aún se respire una esencia veraniega, ya son muchos los que ansían por dejarse contagiar del espíritu navideño. Así que, si eres de los que les gusta preparar con tiempo todo lo relacionado con la Navidad ya puedes ir a hacer tus primeras compras a Aromas de Medina.

En la capital repostera de España, Medina Sidonia, esta empresa familiar que lleva elaborando dulces artesanos desde 1958, es toda una Institución. Los productos favoritos de los clientes son los alfajores, las tortas pardas, amarguillos, roscos de vino, pan de Cádiz y los polvorones de almendra, entre otras delicatessen.

Realizan envíos gratuitos por la Península en pedidos superiores a 60 euros, así que si vives en cualquier rincón de España no te quedes con el antojo de probar sus dulces. Aromas de Medina se encuentra en la carretera Medina-Paterna km 1,5.

Medina Sidonia, capital repostera

Este obrador y despacho se encuentra en Medina Sidonia, un pueblo de Cádiz conocido como el Balcón de la Bahía, por su posición privilegiada y las increíbles vistas que se pueden contemplar desde lo más alto de su cerro. Este pueblo con historia y valor arqueológico y monumental es también conocido por su tradición de sus dulcerías. Fue capital repostera del mundo andalusí, y se cuenta que en aquel tiempo, en ninguna otra parte de la Tierra se elaboraban tan excelentes dulces y Alfajores.

Hoy día la fama de la repostería asidonense sigue llegando a nuevos horizontes, y es tal que va más allá de los límites de Andalucía y España. Los «Aromas» que generan sus obradores se extienden por toda la población, donde esa tradición artesana se mantiene celosamente desde la Edad Media.