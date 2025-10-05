“Mi rincón favorito” de Cádiz tiene sus fotografías finalistas en este certamen fotográfico de Instagram

Catorce instantáneas tomadas en Andalucía y una en Melilla optan al primer premio nacional en la quinta edición del certamen fotográfico en Instagram “Mi Rincón Favorito”. Los finalistas han puesto el foco en la luz de Cabo de Gata y Mojácar, el Atlántico de Tarifa, Conil y La Línea, la costa de Mazagón y San Luis de Sabinillas, y en escenas urbanas de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, además de paisajes de interior como Cazorla y Canillas de Aceituno, con la aportación de la ciudad autónoma de Melilla. Los autores fijaron el objetivo en los enclaves que, a su juicio, merecía la pena destacar en cada territorio.

En el caso de la provincia de Cádiz, han sido tres fotografías las finalistas de este certamen fotográfico de Instagram. Conil (Antonio José Verano Quintero), Tarifa (Marina Laura Scaglione) y La Línea de la Concepción (Paula Villuendas), han sido las localidades y autores de estas imágenes finalistas.

Estas y las demás finalistas son imágenes que combinan litoral, ciudad e interior: cielos nocturnos y faros, arquitectura histórica, escenas de puerto y playas urbanas, además de panorámicas verdes de sierra. Predominan composiciones de luz muy cuidadas —nocturnas, contraluces y horas doradas—, juegos de escala con figura humana y encuadres que alternan detalle patrimonial y paisaje abierto. El resultado es un conjunto variado que equilibra iconos reconocibles y rincones menos transitados, trazando un retrato del sur y de la vecina Melilla.

Conil de la Frontera, una de las fotografías seleccionadas / Antonio José Verano Quintero / Mi Rincón Favorito

Premios de "Mi Rincón Favorito"

Las instantáneas andaluzas y la de Melilla, que pueden consultarse a través del siguiente enlace, competirán con las finalistas del resto de comunidades autónomas por los cinco premios principales —500 € al ganador, 400 € al segundo, 300 € al tercero, 200 € al cuarto y 100 € al quinto—, además de diez accésits de 50 €. Además, el certamen agrupa 18 concursos locales que este año han repartido más de 5.000 €. En total, “Mi Rincón Favorito” distribuirá 7.400 € en 2025, con más de 4.000 imágenes presentadas.

La organización irá dando a conocer, hasta el jueves 9 de octubre, las selecciones de cada comunidad autónoma a través de www.mirinconfavorito.com y de sus perfiles en Facebook e Instagram. El anuncio de los trabajos premiados a nivel nacional tendrá lugar el 16 de octubre.

«Edición tras edición, la creatividad de los participantes crece de forma notable. Ese impulso se explica por la variedad de enfoques: hay fotografías que retratan destinos reconocibles y otras que descubren escenarios poco transitados con gran atractivo. En conjunto, transmiten la diversidad de nuestro patrimonio» ha señalado Samuel Rodríguez, responsable del certamen “Mi Rincón Favorito”.

La Línea de la Concepción, una de las fotografías seleccionadas / Paula Villuendas Navarro

Un certamen que dinamiza el turismo y la cultura

“Mi Rincón Favorito” es un certamen nacional de fotografía en Instagram cuyo objetivo es dar a conocer rincones especiales de España a través de las imágenes que los participantes comparten desde sus propios perfiles. Se desarrolla en torno al 27 de septiembre (Día Mundial del Turismo) y actúa como elemento dinamizador turístico y cultural utilizando la creatividad y la viralidad de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Nació en 2021 y, en sus cuatro primeros años, ha reunido a más de 70 localidades y 10.000 participantes.

En la presente edición, los premios suman más de 7.000 euros entre la categoría nacional y los certámenes locales. A escala estatal, el concurso busca las mejores imágenes de todo el país, mientras que las selecciones autonómicas contribuyen a dar a conocer los “rincones favoritos” de cada territorio a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Ganadores Andalucía y Melilla