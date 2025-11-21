Así será el único festival gastronómico de apio en el mundo que se celebra en este pueblo de Cádiz: degustaciones y showcookings con los mejores chefs

“Porque me importa un apio” es la fiesta que Arcos de la Frontera celebra para poner en valor uno de sus productos más característicos. Tras las inclemencias meteorólogicas tuvo que aplazarse, así que será este fin de semana, del 21 al 23 de noviembre, cuando tenga lugar la segunda edición del Festival del Apio en el Paseo de Andalucía.

Durante estos tres días habrá una ruta gastronómica del apio, que contará con la participación de 12 establecimientos arcenses. Estos son:

Atalaya. Plato: garbanzos con apio, Elias

Plato: garbanzos con apio, Elias Jóvenes Flamencos . Plato: Apio en salsa, Rita Román Porrua

. Plato: Apio en salsa, Rita Román Porrua Venta Junta de los Ríos. Plato: Esencias de mi huerta, Mayte Huertas.

Plato: Esencias de mi huerta, Mayte Huertas. Hacienda el Santiscal. Plato: Al-Ápius.

Plato: Al-Ápius. Restaurante El Aljibe . Plato: Apiódate, ravioli de apio relleno de hígado a la brasa aliñado y naranja confitada con jugo verde y variado.

. Plato: Apiódate, ravioli de apio relleno de hígado a la brasa aliñado y naranja confitada con jugo verde y variado. Hotel El Lago . Plato: Boulette de ternera con infusión de apio, Paco Morales.

. Plato: Boulette de ternera con infusión de apio, Paco Morales. El nuevo Faro . Plato: Taco crujiente de pollo con pico de apio, salsa de apio y acompañado de bastones de apio encurtido.

. Plato: Taco crujiente de pollo con pico de apio, salsa de apio y acompañado de bastones de apio encurtido. Venta La Perdiz . Plato: Perdiz ahumada en escabeche de apio y puré de apio con apio crujiente.

. Plato: Perdiz ahumada en escabeche de apio y puré de apio con apio crujiente. Taberna La Lola . Plato: Crema fría de apio con almendras tostadas y granada de temporada.

. Plato: Crema fría de apio con almendras tostadas y granada de temporada. El Gato Pardo . Plato: Ajo blanco tostado de apio con crujiente.

. Plato: Ajo blanco tostado de apio con crujiente. Restaurante El Mirador de Isabel. Plato: Antojapio.

Plato: Antojapio. Hotel Mesón de la Molinera. Plato: Salsa de apio con bacalao confitado y aceite de apio.

Además de esta ruta gastronómica, el Festival del Apio contará con un concurso de los mejores platos y degustaciones populares. Al igual que actividades en el Paseo de Andalucía que incluyen actuaciones musicales, talleres, degustaciones y una zona infantil. También un mercadillo gastronómico y artesanal con productos locales.

El domingo, 23 de noviembre, contará con demostraciones gastronómicas de prestigiosos chefs como: Antonio Caramé (‘Sabores del mundo del apio’), el estrella Michelin, León Griffioen (‘Apio con Estrella’), Diego Medina (“Berza de Apio”) con degustación gratuita, y como anfitrión de honor, estará presente Pepe el Caja, con su propuesta gastrohumor.

Programación completa

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

De 11:00 a 14:00 horas. Concurso ‘Mejores platos de apio’. Parador de Turismo

Parador de Turismo 13:00 horas. Taller de aliño de apio. Para todos los públicos y gratuito.

14:00 horas. Degustación de apio popular. Elaborado por la AA.MM. Beatriz Pacheco.

14:30 horas. Concentración Motos Clásicas

17:00 horas. Dj Juan José. Música de los 80 y 90.

19:00 horas. Actuación de ‘Titinmoraio’

21:00 horas. Actuación de ‘Dumaya’

23:00 horas. Dj Juaki

Hinchable infantil.

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE