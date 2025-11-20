Más de 50 zambombas llenarán de villancicos y tradición la puerta de entrada a los pueblos blancos de Cádiz
Arcos de la Frontera arranca este viernes su programación de zambombas 2025
Lo rural sabe mejor: cuchara, pan y mosto en los restaurantes participantes de esta ruta gastronómica de Arcos
La Navidad suena diferente en cada uno de los municipios gaditanos, sobre todo, en los pueblos blancos de Cádiz. Ubrique, Olvera, Grazalema, El Bosque… cada uno de ellos celebra la Navidad sacando a relucir sus tradiciones más arraigadas, pero sin olvidarse de llenar los corazones de música y villancicos típicos por estas fechas.
Uno de ellos será Arcos de la Frontera, conocido por ser la puerta de entrada a los pueblos blancos de Cádiz. El delegado municipal de Fiestas, Fran Pérez, ha dado a conocer la Guía de Zambombas 2025, que este año trae una completa programación con más de 50 zambombas para que vecinos y visitantes disfruten del espíritu navideño.
A partir de este viernes, 21 de noviembre, te esperan sus tradiciones navideñas, rodeado de música, gastronomía, villancicos y el ambiente festivo que caracteriza esta época del año en un entorno mágico como es Arcos de la Frontera.
Programación Zambombas en Arcos
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE
- Partido Popular – 16:00 h. C/ Alejandro Pérez Lugin, s/n
- Bar “La Bodeguilla de La Sacristía” – 18:00 h. C/ San Francisco, 35
SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE
- Hdad. Tres Caídas – 13:00 h. Pza. de Las Aguas
- AA.VV. Junta de Los Ríos – 16:30 h. Venta Junta Los Ríos
- Hdad. La Soledad – 18:00 h. Pza. Cananeo
- Bar “Portugal” – 18:00 h. C/ Portugal, 11
- “La de Mai” – 20:00 h. C/ Carlos Saura, 41
DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE
- Asociación “Stmo. Cristo del Romeral” – 17:00 h. Ermita del Romeral
JUEVES 27 DE NOVIEMBRE
- Asociación “Celíacos” – 18:00 h. Pza. América (Bar La Placita)
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
- Hotel Mesón La Molinera – 15:00 h. Avda. Sombrero de Tres Picos, 17
- A.A.V.V. La Perdiz – 18:00 h. Salón Social
- Peña Bética “Las Tres Barras” – 18:00 h. Jadramil
- Cafetería ‘Ancá la Ró’– 18:00 h. Centro Comercial El Santiscal
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
- Hdad. Cristo del Perdón – 13:00 h. C/ Corredera
- Hdad. De Cristo Rey – 13:00 h. Plaza Modesto Gómez
- Certamen de Villancicos – 14:30 horas. Paseo de Andalucía
- AA.VV. “El Charcón” – 18:00 horas. Salón Social.
- Certamen de Villancicos – 13:00 h. Auditorio
- Frutería “Cristina y Antonia” – 18:00 h. C/ Perú, esquina C/ Portugal
- Kioskos “La Placita”, “El Molino” y ACCAMAR – 19:00 h. Barriada de La Paz
- “La Lianta Kopas” – 19:00 h. C/ Ramón Vázquez Orellana
VIERNES 5 DE DICIEMBRE
- Iglesia Evangélica El Buen Pastor – 17:00 h. Plazoleta Avda. de la Paz
- Hdad. Del Rocío – 18:00 h. Casa Hdad. C/Picasso
- ZAMBOMBA BIC – 19:00 h. Palacio del Mayorazgo
- Peña Madridista “La Volea de Zizou” – 19:00 h. C/ Camino de las Nieves
- Bar “Casa Paco” – 19:00 h. Plaza Modesto Gómez.
- Vecinos Plaza Autonomía – 20:00 h. Pza. Autonomía
SÁBADO 6 DE DICIEMBRE
- Hdad. San Antonio – 13:00 h. Paseo de Andalucía
- Hdad. Prendimiento – 13:00 h. Pza. del Cananeo
- Asociación “Arcos Ayuda” – 16:00 h. Pza. Modesto Gómez
- Cafetería Europa – 20:00 h. C/ Juan de Timoneda
DOMINGO 7 DE DICIEMBRE
- Vecinos Camino de Las Nieves – 17:00 h. C/ Chono. de Las Nieves 36
VIERNES 12 DE DICIEMBRE
- A.A.V.V. “Vega de Los Molinos” – 18:00 h. Salón Social
- A.A.V.V. “La Pedrosa” – 18:30 h. Salón Social
- Inauguración Alumbrado Navideño – 19:00 h. C/ Corredera
- ZAMBOMBA BIC – 19:00 h. Pza. Juego Padilla
- Hdades. Dulce Nombre y Rocío – 19:00 h. C/Corredera
- Asoc. Parroquial Mª Auxiliadora – 19:00 h. Pza. Modesto Gómez
- PSOE – 19:00 h. Avda. Miguel Mancheño, s/n (casa del pueblo)
- Venta Junta de Los Ríos – 19:30 h. Junta de Los Ríos
- A.A.V.V. “La Sierpe” – 20:30 h. Salón Social
- Hdad. Nazareno – 20:00 h. Iglesia de San Agustín
SÁBADO 13 DE DICIEMBRE
- Bar “El Rincón del Chato” – 17:00 h. C/ Martrera Abajo
- BELÉN VIVIENTE – 18:00–23:00 h. (Casco Antiguo)
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
- Bar “La Tasquita” – 17:30 h. C/Corredera, 45
- ZAMBOMBA BIC – 19:00 h. Calle Gomeles
- Bar “San Marcos” – 19:00 h. C/Marqués de Torresoto
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
- Hdad. San Antonio – 13:00 h. Plaza C/Guadalevín
- Hdad. Vera + Cruz – 14:00 h. Monumento Semana Santa
- Hdad. del Silencio - 17:00 h. Ermita San Antonio Abad
- CABALGATA PAPÁ NOEL – 19:00 h. C/ Corredera
- Cafetería Europa – 20:00 h. C/Juan de Timoneda
SÁBADO 27 DE DICIEMBRE
- PRECAMPANADAS – 14:00 h. Pza. de La Caridad
- Coro “Calle San Francisco” – 14:00 h. Restaurante “Revertido”
VIERNES 2 DE ENERO
- Asilo de la Caridad – 16:00 h. Pza. de La Caridad
