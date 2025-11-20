Más de 50 zambombas llenarán de villancicos y tradición la puerta de entrada a los pueblos blancos de Cádiz

La Navidad suena diferente en cada uno de los municipios gaditanos, sobre todo, en los pueblos blancos de Cádiz. Ubrique, Olvera, Grazalema, El Bosque… cada uno de ellos celebra la Navidad sacando a relucir sus tradiciones más arraigadas, pero sin olvidarse de llenar los corazones de música y villancicos típicos por estas fechas.

Uno de ellos será Arcos de la Frontera, conocido por ser la puerta de entrada a los pueblos blancos de Cádiz. El delegado municipal de Fiestas, Fran Pérez, ha dado a conocer la Guía de Zambombas 2025, que este año trae una completa programación con más de 50 zambombas para que vecinos y visitantes disfruten del espíritu navideño.

A partir de este viernes, 21 de noviembre, te esperan sus tradiciones navideñas, rodeado de música, gastronomía, villancicos y el ambiente festivo que caracteriza esta época del año en un entorno mágico como es Arcos de la Frontera.

Programación Zambombas en Arcos

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

Partido Popular – 16:00 h. C/ Alejandro Pérez Lugin, s/n

Bar “La Bodeguilla de La Sacristía” – 18:00 h. C/ San Francisco, 35

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

Hdad. Tres Caídas – 13:00 h. Pza. de Las Aguas

AA.VV. Junta de Los Ríos – 16:30 h. Venta Junta Los Ríos

Hdad. La Soledad – 18:00 h. Pza. Cananeo

Bar “Portugal” – 18:00 h. C/ Portugal, 11

“La de Mai” – 20:00 h. C/ Carlos Saura, 41

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

Asociación “Stmo. Cristo del Romeral” – 17:00 h. Ermita del Romeral

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE

Asociación “Celíacos” – 18:00 h. Pza. América (Bar La Placita)

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

Hotel Mesón La Molinera – 15:00 h. Avda. Sombrero de Tres Picos, 17

A.A.V.V. La Perdiz – 18:00 h. Salón Social

Peña Bética “Las Tres Barras” – 18:00 h. Jadramil

Cafetería ‘Ancá la Ró’– 18:00 h. Centro Comercial El Santiscal

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Hdad. Cristo del Perdón – 13:00 h. C/ Corredera

Hdad. De Cristo Rey – 13:00 h. Plaza Modesto Gómez

Certamen de Villancicos – 14:30 horas. Paseo de Andalucía

AA.VV. “El Charcón” – 18:00 horas. Salón Social.

Certamen de Villancicos – 13:00 h. Auditorio

Frutería “Cristina y Antonia” – 18:00 h. C/ Perú, esquina C/ Portugal

Kioskos “La Placita”, “El Molino” y ACCAMAR – 19:00 h. Barriada de La Paz

“La Lianta Kopas” – 19:00 h. C/ Ramón Vázquez Orellana

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Iglesia Evangélica El Buen Pastor – 17:00 h. Plazoleta Avda. de la Paz

Hdad. Del Rocío – 18:00 h. Casa Hdad. C/Picasso

ZAMBOMBA BIC – 19:00 h. Palacio del Mayorazgo

Peña Madridista “La Volea de Zizou” – 19:00 h. C/ Camino de las Nieves

Bar “Casa Paco” – 19:00 h. Plaza Modesto Gómez.

Vecinos Plaza Autonomía – 20:00 h. Pza. Autonomía

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Hdad. San Antonio – 13:00 h. Paseo de Andalucía

Hdad. Prendimiento – 13:00 h. Pza. del Cananeo

Asociación “Arcos Ayuda” – 16:00 h. Pza. Modesto Gómez

Cafetería Europa – 20:00 h. C/ Juan de Timoneda

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

Vecinos Camino de Las Nieves – 17:00 h. C/ Chono. de Las Nieves 36

VIERNES 12 DE DICIEMBRE

A.A.V.V. “Vega de Los Molinos” – 18:00 h. Salón Social

A.A.V.V. “La Pedrosa” – 18:30 h. Salón Social

Inauguración Alumbrado Navideño – 19:00 h. C/ Corredera

ZAMBOMBA BIC – 19:00 h. Pza. Juego Padilla

Hdades. Dulce Nombre y Rocío – 19:00 h. C/Corredera

Asoc. Parroquial Mª Auxiliadora – 19:00 h. Pza. Modesto Gómez

PSOE – 19:00 h. Avda. Miguel Mancheño, s/n (casa del pueblo)

Venta Junta de Los Ríos – 19:30 h. Junta de Los Ríos

A.A.V.V. “La Sierpe” – 20:30 h. Salón Social

Hdad. Nazareno – 20:00 h. Iglesia de San Agustín

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

Bar “El Rincón del Chato” – 17:00 h. C/ Martrera Abajo

BELÉN VIVIENTE – 18:00–23:00 h. (Casco Antiguo)

VIERNES 19 DE DICIEMBRE

Bar “La Tasquita” – 17:30 h. C/Corredera, 45

ZAMBOMBA BIC – 19:00 h. Calle Gomeles

Bar “San Marcos” – 19:00 h. C/Marqués de Torresoto

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

Hdad. San Antonio – 13:00 h. Plaza C/Guadalevín

Hdad. Vera + Cruz – 14:00 h. Monumento Semana Santa

Hdad. del Silencio - 17:00 h. Ermita San Antonio Abad

CABALGATA PAPÁ NOEL – 19:00 h. C/ Corredera

Cafetería Europa – 20:00 h. C/Juan de Timoneda

SÁBADO 27 DE DICIEMBRE

PRECAMPANADAS – 14:00 h. Pza. de La Caridad

Coro “Calle San Francisco” – 14:00 h. Restaurante “Revertido”

VIERNES 2 DE ENERO