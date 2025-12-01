Este convento de Medina Sidonia recibe su primer Solete de Navidad por tener los mejores dulces navideños
La Guía Repsol presenta los Soletes de Navidad y, por primera vez, 27 conventos repartidos por España reciben esta distinción gastronómica
El pueblo más dulce de Cádiz descubre su receta tradicional de buñuelos para que lo hagas tú mismo en casa
La Guía Repsol ha presentado más de 300 Soletes de Navidad repartidos por casi todas las provincias de España, 56 de ellos situados en Andalucía. Una selección de restaurantes, bares, vinotecas y cafeterías que se vuelven más especiales por estas fechas navideñas. Sin embargo, la novedad ha sido que se ha puesto en valor esos hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños.
Por primera vez, 27 conventos reciben una distinción de una guía gastronómica, poniendo en valor los delicados dulces artesanos que se elaboran en obradores de imponentes edificios históricos. De los siete que se encuentran en Andalucía, uno de los afortunados ha sido el Monasterio de San Cristóbal y Santa Rita, situado en Medina Sidonia.
Este pueblo de Cádiz está reconocido como la capital repostera del mundo andalusí, debido a su rica tradición en la elaboración de dulces artesanales como, por ejemplo, el alfajor. Los dulces navideños son toda una referencia en Medina Sidonia, más aún los de este convento que ha conseguido el Solete de Navidad de Repsol.
La tradición repostera es muy importante entre las monjas andaluzas y, según los expertos en gastronomía de Guía Repsol, cada una tiene dulces estrella. En muchos casos, son las religiosas inmigrantes quienes sostienen la tradición: “Cuando llegamos al convento, estos dulces no son familiares para nosotras, no los conocemos, pero enseguida aprendemos. Las hermanas con más edad y experiencia nos enseñan”, explicaban a Guía Repsol desde el Monasterio de San Cristóbal y Santa Rita, donde una mayoría de monjas africanas elaboran dulces medievales.
Conventos con Solete
- Real Monasterio de la Madre de Dios de Santiago (Granada)
- Monasterio de Jesús María del Socorro, en Archidona (Málaga)
- Las Carmelitas Calzadas de Antequera
- Convento de San José de las Carmelitas Calzadas
- Monasterio de Santa Paula de Sevilla
- Santa Clara de la Columna (Belalcázar, Córdoba)
- Monasterio de San Cristóbal y Santa Rita (Medina Sidonia, Cádiz)
- Convento de Jesús María (Toledo)
- Convento de San Clemente (Toledo)
- Monasterio de Jesús Nazareno en Sisante (Cuenca)
- Convento de Santa Isabel en Valladolid
- Monasterio de Santa Clara en Soria
- Monasterio de Nuestra Señora de Piedad en Valencia
- Iesu Communio en Burgos
- Monasterio de la Santa Cruz en Sahagún (León)
- Monasterio de Concepcionistas
- Convento de Santa María la Real de las Dueñas (Zamora)
- Convento de Santa Clara (Llerena, Badajoz)
- Convento de Nuestra Señora de la Salud en Garrovillas de Alconétar
- Santa María de Jerusalén (Barcelona)
- Convento de San Antonio (Murcia)
- Monasterio de Nuestra Señora del Pilar (Bilbao)
- Repostería Fina Santa Clara (Villaverde Pontones, Cantabria)
- Convento de Santa Magdalena (Mallorca)
- Monasterio Cisterciense de Teror (Las Palmas)
