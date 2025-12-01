Este convento de Medina Sidonia recibe su primer Solete de Navidad por tener los mejores dulces navideños

Una de las hermanas encargadas de la venta de dulces navideños en el convento San Cristobal , en Medina Sidonia

La Guía Repsol ha presentado más de 300 Soletes de Navidad repartidos por casi todas las provincias de España, 56 de ellos situados en Andalucía. Una selección de restaurantes, bares, vinotecas y cafeterías que se vuelven más especiales por estas fechas navideñas. Sin embargo, la novedad ha sido que se ha puesto en valor esos hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños.

Por primera vez, 27 conventos reciben una distinción de una guía gastronómica, poniendo en valor los delicados dulces artesanos que se elaboran en obradores de imponentes edificios históricos. De los siete que se encuentran en Andalucía, uno de los afortunados ha sido el Monasterio de San Cristóbal y Santa Rita, situado en Medina Sidonia.

Este pueblo de Cádiz está reconocido como la capital repostera del mundo andalusí, debido a su rica tradición en la elaboración de dulces artesanales como, por ejemplo, el alfajor. Los dulces navideños son toda una referencia en Medina Sidonia, más aún los de este convento que ha conseguido el Solete de Navidad de Repsol.

La tradición repostera es muy importante entre las monjas andaluzas y, según los expertos en gastronomía de Guía Repsol, cada una tiene dulces estrella. En muchos casos, son las religiosas inmigrantes quienes sostienen la tradición: “Cuando llegamos al convento, estos dulces no son familiares para nosotras, no los conocemos, pero enseguida aprendemos. Las hermanas con más edad y experiencia nos enseñan”, explicaban a Guía Repsol desde el Monasterio de San Cristóbal y Santa Rita, donde una mayoría de monjas africanas elaboran dulces medievales.

Conventos con Solete