Niña Pastori se derrite con los mejores pestiños de chocolate elaborados por las monjas de El Puerto: "Os van a encantar"

Tal y como marca la tradición, es tiempo de disfrutar de los sabores más dulces en estas fechas navideñas. No solo las pastelerías y los obradores más famosos de la provincia se encuentran inmersos en la elaboración de estas exquisiteces, los conventos también preparan todo su arsenal de dulces.

Como ya adelantamos, el torno del Monasterio del Espíritu Santo, un convento del siglo XVII, de El Puerto de Santa María, es uno de los que más dulces elabora y vende en la provincia de Cádiz. Una de las embajadoras de la fama de estas delicias es Niña Pastori, quien ha visitado el torno y ha protagonizado un divertido vídeo junto a una de las hermanas del Convento del Espíritu Santo, animando a todo el mundo a probar “los mejores pestiños de chocolate del mundo”.

“Los mejores pestiños del mundo entero los hacen ellas. A mí cada año no me faltan”, confiesa la cantante isleña junto a una de las hermanas tras el torno del convento. Además de confesar que son sus preferidos, la artista anima a todo el mundo a disfrutarlos. “Venid y probarlos, que os va a encantar”.

Por su parte, las comendadoras del Espíritu Santo se muestran entusiasmadas por recibir la visita de Niña Pastori, que cada año es fiel a sus dulces. “Estamos muy contentas de estar con Niña Pastori. Nos encanta porque es nuestra mejor promotora de los pestiños de chocolate”, comenta en el vídeo una de ellas. El convento se encuentra en la calle Espíritu Santo, en la avenida de Pozos Dulces, cerca de la estación de Renfe, por lo que podrás desplazarte en tren para hacer tus compras navideñas más dulces. También disponen de página web para que puedas hacer tu compra online.