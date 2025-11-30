El pueblo más dulce de Cádiz descubre su receta tradicional de buñuelos para que lo hagas tú mismo en casa

Medina Sidonia es el pueblo de Cádiz de los dulces de Navidad, así que pasear por sus calles es viajar por los olores más tradicionales del buen hacer de sus obradores. Pastelerías, puestos callejeros y cafeterías sacan su arsenal más goloso para saborear las tardes de frío ahora que llega la Navidad.

Uno de los dulces más golosos son los buñuelos tradicionales, “un auténtico tesoro de nuestra tierra, la receta que mejor huele a tardes de familia”, señala la Oficina de Turismo de Medina Sidonia en sus redes sociales, donde ha compartido la receta para que tú mismo los prepares en casa.

Pueblos de Cádiz como Ubrique y Arcos, también preparan sus buñuelos típicos. Es una tradición parecida a la de los churros, siendo la forma de hacer la masa y freír estos buñuelos un auténtico arte. El toque mágico de esta receta es acompañarlos de un vaso con chocolate caliente. ¿Te animas a probarlos?

Ingredientes

250 g de harina

250 ml de agua

50 g de aceite de oliva

1 cucharadita de levadura

Ralladura de limón

Una pizca de sal

Azúcar y canela para espolvorear

Preparación

En un bol grande, pon el agua caliente, una cucharadita de sal y levadura fresca. Disuelve y luego añade la harina íntegra con la mano. Cuando la mezcla no tenga grumos, lo tapas con un trapo y dejas que descanse una hora para que eleve. No lo tapes con papel transparente porque es importante que entre aire.

Calienta abundante aceite suave en una sartén. La temperatura debe ser alta. Ahora, llena un cuenco con agua y sal, con las dos manos humedecidas, coge porciones de masa, le das forma y lo echas en el aceite caliente, evitarás que se te pegue la masa cuando vayas a freírlo. Fríe los buñuelos hasta que se doren por los dos lados.

Cuando estén dorados, sácalos del aceite y déjalos en un papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Finalmente, espolvoréales azúcar o canela por encima.