Este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz rendirá homenaje a sus costumbres este fin de semana: zambombas y productos del cerdo ibérico a precios populares

La gastronomía y la tradición se unirán este sábado, 6 de diciembre, para disfrutar de una de las festividades más auténticas de Benaocaz antes de Navidad. Este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz se prepara para celebrar la sexta edición del Homenaje a Nuestras Costumbres ‘La Matanza del Cerdo’, que tendrá lugar en el recinto ferial, calle San Blas.

Esta festividad cobra más sentido aún, pues coincide con el puente de diciembre y ofreciendo la oportunidad de convivir con los vecinos en esta singular fiesta gastronómica. Esta recreación de la matanza del cerdo era una actividad que tenía lugar en los campos por esta época y se convertía en una verdadera fiesta con la elaboración de chacinas y el consumo de guisos con distintas partes del animal.

Esta fiesta comenzará por la mañana con un despiece de un cerdo, cuyas carnes se preparan para elaborar chacinas. Este despiece tradicional se hace de cara al público, con conocimiento y respeto por el animal, aprovechando cada una de sus piezas. Posteriormente, se podrá degustar los productos propios del cerdo ibérico.

Imagen de archivo de uno de los guisos con la carne de cerdo ibérico

Programación