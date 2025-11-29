De Vejer de la Frontera a Vejer de la Navidad: así es la programación navideña del pueblo de Cádiz más bonito de España

Durante estas fechas Vejer de la Frontera pasará a llamarse “Vejer de la Navidad, de la magia, de la ilusión y del espíritu de una de las fechas más señaladas de nuestro pueblo. A disfrutarla y a llenar con fuerza y alegría los hogares de nuestra gente”, anunció el alcalde de Vejer, Antonio González, tras la presentación del cartel anunciador y la programación navideña 2025.

Con este apellido deja claro que el pueblo de Cádiz más bonito de España será uno de los más especiales para vivir una Navidad de Cuento. La Navidad es una de las más especiales al año y, si a eso, le sumas celebrarla en uno de los pueblos más bellos de la provincia de Cádiz, disfrutarás de unas fechas inolvidables. El centro neurálgico de estas fiestas será la plaza de España, donde el 5 de diciembre se procederá al alumbrado extraordinario de Navidad.

Viernes 5 de diciembre

ENCENDIDO DEL ALUMBRADO ESPECIAL DE NAVIDAD

Con la Zambomba Flamenca Jerezana “Coplillas de Aguardiente” de Davinia Jaén, a las 19:00 h. En Plaza de España.

III CONVIVENCIA DE LOS VECINOS DE LA NORIA

5, 6 y 7 de diciembre.

(Programa aparte).

Domingo 7 de diciembre

BELÉN VIVIENTE

De 13:00 h a 20:00 h. Casco Antiguo de Vejer. Organizado por Grupo Scout Edén 309.

Lunes 8 de diciembre

CONCIERTO BANDAS SONORAS NAVIDEÑAS “VEJER SUENA A NAVIDAD”

Quinteto de cuerda “Tótem Ensemble”. A las 12:00 h. En Plaza de España.

Viernes 12 de diciembre

ZAMBOMBA FLAMENCA

Con la Peñita al Compás a partir de las 20:00 h. En las Murallas de la Segur a beneficio de la Hermandad de la Soledad.

Sábado 13 de diciembre

XXXI MARATÓN CÁRITAS

De 10:00 h a 21:00 h. Radio Municipal de Vejer y Tuya La Janda Televisión.

GASTRO MUSIC FESTIVAL VEJER

Casco Antiguo de Vejer.

(Programa aparte).

Miércoles 17 de diciembre

CONVIVENCIA DE MAYORES

A partir de las 14:00 h. En la Caseta Municipal “La Noria”.

(Programa aparte).

Viernes 19 de diciembre

CONCIERTO DE MACARENA DE LA TORRE “ANDALUCÍA EN NAVIDAD”

A las 20:00 h. En el Teatro Municipal San Francisco.

Entradas a la venta en la Casa de la Juventud. Precio: 5 euros.

Sábado 20 de diciembre

PAPÁ NOEL EN VEJER

Paseo en coche por nuestras calles a partir de las 16:30 h. A continuación, jornada navideña en la Caseta Municipal. Entrada 3 euros, organizado por Grupo Scout Edén 309.

SORTEO DEL HUCHAZO

Zambomba Vejer Flamenco, a partir de las 18:00 h. En las Murallas de la Segur, organizada por la Hermandad del Nazareno.

Domingo 21 de diciembre

MERCADO NAVIDEÑO

De 10:00 h a 15:00 h. En calle Juan Relinque.

Miércoles 24 de diciembre

VERBENA ESPECIAL DE NOCHEBUENA

A partir de las 00:00 h. En la Caseta Municipal “La Noria”.

Viernes 26 de diciembre

JUEGOS GIGANTES Y ESCAPE ROOMS “SALVAR LA NAVIDAD”

A partir de las 17:00 h. En Pista Polideportiva Diego Gil.

Sábado 27 de diciembre

GRAN FIESTA OCHENTERA Y PRE-UVAS

A partir de las 22:00 h. En La Plazuela. Actuación del Grupo “Radio Camaleón” y a continuación DJ Emilio. Barra a beneficio de la Hermandad Humildad y Angustias.

Martes 30 de diciembre

GRAN FIESTA INFANTIL. Espectáculo Disney y pre-uvas infantiles. A partir de las 17:00 horas. En la pista polideportiva Diego Gil.

Miércoles 31 de diciembre

CARRERA SAN SILVESTRE A las 19:00 h.

Salida desde La Plazuela.

VERBENA DE NOCHEVIEJA. A partir de las 00:00 horas en la caseta municipal ‘La Noria’

Sábado 3 de enero

GASTRO MUSIC FESTIVAL VEJER

Casco Antiguo de Vejer.

(Programa aparte).

CARTERO REAL

A partir de las 17:00 h.

En la Pista Polideportiva Diego Gil.

Domingo 4 de enero

CARTERO REAL

A partir de las 17:00 h.

En la Pista Polideportiva Diego Gil.

Lunes 5 de enero

GRAN CABALGATA DE REYES MAGOS

A las 17:30 h. Recorrido: salida desde el Colegio Público ‘Los Molinos’, Avenida Andalucía, Avenida Buenavista, Juan XXIII, Plaza de la Constitución, Avenida San Miguel, Juan Relinque, La Plazuela y Corredera hasta finalizar en Plaza de España, con un espectáculo de luces y sonido. A continuación, adoración al niño en la parroquia Divino Salvador.