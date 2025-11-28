El pequeño pueblo costero de Cádiz donde la Navidad se vivirá con intensidad: zambombas, un Belén Viviente y una Gran Chocolatada

Sentir la magia y la ilusión de la Navidad cerca del mar es posible en Conil de la Frontera. Este pequeño pueblo de la Costa de Cádiz encenderá estes viernes, 28 de noviembre, su alumbrado extraordinario y lo hará acompañado de shows, fiestas infantiles, actuaciones y zambombas. Se espera un gran ambiente en el centro de la localidad, que marcará el inicio de unas navidades muy especiales repletas de numerosas actividades.

La plaza Santa Catalina será el epicentro de esta gran fiesta navideña que durará hasta el día de la Cabalgata de los Reyes Magos, el 5 de enero. Alrededor de este céntrico lugar, a unos pasos de la playa de Los Bateles y rodeado de bares y restaurantes, irán sucediéndose las zambombas y demás festividades relacionadas con la Navidad. A continuación, podrás conocer todos los detalles de su programación 2025/2026:

Viernes 28 de noviembre

17:00 horas. Fiesta infantil

19:30 horas. Show infantil Gran Nevada

20:30 horas. Encendido oficial del alumbrado

21:00 horas. Zambomba Toma Castaña

23:00 horas. Al Compás del Levante

00:30 horas. La Peñita al Compás. Prestiñá y barra organizada por la Hermandad del Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores

Viernes 5 de diciembre

Inauguración en plaza Santa Catalina la Casa de los Reyes Magos, el Belén Municipal y el Mercado navideño.

la Casa de los Reyes Magos, el Belén Municipal y el Mercado navideño. Gran chocolatada solidaria a cargo de la Asociación de Cocineros Los Borriquetes de Conil a beneficio de la fundación Ningún Niño sin Juguete Ilusiones Rosario Cogolludo.

Sábado 6 de diciembre – Zambomba Puerta Cai

16:00 horas. Al Compás del Levante

19:00 horas. Zambomba La Torbellino

20:30 horas. Zambomba Tamara de Juan

22:30 horas. Zambomba Coro Soniquete

Domingo 7 de diciembre – Plaza de la Constitución

16:00 horas. Fiesta infantil sin música

17:30 horas. Fiesta infantil con música y animación

Sábado 13 de diciembre

Inauguración del Belén Viviente a las 17:00 horas en La Chanca . Abierto los días 13 y 14 de diciembre.

. Abierto los días 13 y 14 de diciembre. 18:00 horas. Gran Cabalgata de Papá Noel, con salida desde la explanada del piojito. Inauguración de la Casa de Papá Noel en la Bodega. A su llegada los niños podrán depositar su carta chocolatada a cargo de la Asociación de empresarios de Conil.

Viernes 19 de diciembre

19:00 horas. Zambomba en la Bodega de ‘Mi Niño Manué’

21:00 horas. Zambomba grupo Esencia de Navidad en la Bodega

Sábado 20 de diciembre – Gran Cabalgata de Papá Noel en el Campo

16:00 horas. Fiesta infantil sin música

17:00 horas. Salida de Papá Noel desde la Asociación de Vecinos Campo de Conil.

18:00 horas. Fiesta infantil con música

20:00 horas. Zambomba

21:30 horas. Zambomba Aroma Yerbabuena

Lunes 22 de diciembre

10:00 horas. Retransmisión en directo de la Lotería de Navidad en Salón Multiusos. Colaboración de colectivos y asociaciones.

Miércoles 24 de diciembre – Nochebuena en la plaza

13:00 horas. Música ambiente

00:00 horas. Fiesta con DJ en la plaza

01:30 horas. Superagente 86

03:00 horas. Fiesta con DJ en la plaza

Viernes 26 de diciembre

21:00 horas. Concierto de Navidad de la Asociación Filarmónica de Conil

Sábado 27 de diciembre

16:00 horas. Fiesta infantil sin música en Urbanización Los Molinos

17:30 horas. Fiesta infantil con música y animación

Martes 30 de diciembre – Preuvas infantiles y adultos

17:00 horas. Inicio de la animación por la Payasa Piruleta

18:00 horas. Campanadas

18:05 horas. Continúa la fiesta

20:00 horas. Música ambiente

22:30 horas. Grupo Los Selfies

23:45 horas. Preuvas a cargo de Miki Lobón

00:00 horas. Campanadas

00:30 horas. Superagente 86

Fiesta con DJ hasta las 05:00 horas

Miércoles 31 de diciembre – Fin de Año

13:00 horas. Comienzo música ambiente

01:00 horas. Música en directo

02:30 horas. Fiesta DJ en la plaza hasta las 05:00 horas.

Viernes 2 de enero

17:00 horas. Gran Cabalgata Cartero Real en Conil. A su llegada a la plaza Santa Catalina recogerá las cartas de los niños. Actuación de La Peñita Al Compás. Barra y Tómbola a beneficio de la Asociación Conil contra el cáncer.

Domingo 4 de enero

Cartero Real en el Campo

16:30 horas. Fiesta infantil sin música

17:30 horas. Fiesta infantil con música. Salón Multiusos El Colorado

Lunes 5 de enero