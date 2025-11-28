El pequeño pueblo costero de Cádiz donde la Navidad se vivirá con intensidad: zambombas, un Belén Viviente y una Gran Chocolatada
Conil encenderá este viernes su alumbrado extraordinario, acompañado de villancicos y una gran nevada en el pueblo
Estos son los cinco municipios de Cádiz que encenderán su alumbrado extraordinario de Navidad este fin de semana: luces y mucha ilusión para este 2025
Sentir la magia y la ilusión de la Navidad cerca del mar es posible en Conil de la Frontera. Este pequeño pueblo de la Costa de Cádiz encenderá estes viernes, 28 de noviembre, su alumbrado extraordinario y lo hará acompañado de shows, fiestas infantiles, actuaciones y zambombas. Se espera un gran ambiente en el centro de la localidad, que marcará el inicio de unas navidades muy especiales repletas de numerosas actividades.
La plaza Santa Catalina será el epicentro de esta gran fiesta navideña que durará hasta el día de la Cabalgata de los Reyes Magos, el 5 de enero. Alrededor de este céntrico lugar, a unos pasos de la playa de Los Bateles y rodeado de bares y restaurantes, irán sucediéndose las zambombas y demás festividades relacionadas con la Navidad. A continuación, podrás conocer todos los detalles de su programación 2025/2026:
Viernes 28 de noviembre
- 17:00 horas. Fiesta infantil
- 19:30 horas. Show infantil Gran Nevada
- 20:30 horas. Encendido oficial del alumbrado
- 21:00 horas. Zambomba Toma Castaña
- 23:00 horas. Al Compás del Levante
- 00:30 horas. La Peñita al Compás. Prestiñá y barra organizada por la Hermandad del Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores
Viernes 5 de diciembre
- Inauguración en plaza Santa Catalina la Casa de los Reyes Magos, el Belén Municipal y el Mercado navideño.
- Gran chocolatada solidaria a cargo de la Asociación de Cocineros Los Borriquetes de Conil a beneficio de la fundación Ningún Niño sin Juguete Ilusiones Rosario Cogolludo.
Sábado 6 de diciembre – Zambomba Puerta Cai
- 16:00 horas. Al Compás del Levante
- 19:00 horas. Zambomba La Torbellino
- 20:30 horas. Zambomba Tamara de Juan
- 22:30 horas. Zambomba Coro Soniquete
Domingo 7 de diciembre – Plaza de la Constitución
- 16:00 horas. Fiesta infantil sin música
- 17:30 horas. Fiesta infantil con música y animación
Sábado 13 de diciembre
- Inauguración del Belén Viviente a las 17:00 horas en La Chanca. Abierto los días 13 y 14 de diciembre.
- 18:00 horas. Gran Cabalgata de Papá Noel, con salida desde la explanada del piojito. Inauguración de la Casa de Papá Noel en la Bodega. A su llegada los niños podrán depositar su carta chocolatada a cargo de la Asociación de empresarios de Conil.
Viernes 19 de diciembre
- 19:00 horas. Zambomba en la Bodega de ‘Mi Niño Manué’
- 21:00 horas. Zambomba grupo Esencia de Navidad en la Bodega
Sábado 20 de diciembre – Gran Cabalgata de Papá Noel en el Campo
- 16:00 horas. Fiesta infantil sin música
- 17:00 horas. Salida de Papá Noel desde la Asociación de Vecinos Campo de Conil.
- 18:00 horas. Fiesta infantil con música
- 20:00 horas. Zambomba
- 21:30 horas. Zambomba Aroma Yerbabuena
Lunes 22 de diciembre
- 10:00 horas. Retransmisión en directo de la Lotería de Navidad en Salón Multiusos. Colaboración de colectivos y asociaciones.
Miércoles 24 de diciembre – Nochebuena en la plaza
- 13:00 horas. Música ambiente
- 00:00 horas. Fiesta con DJ en la plaza
- 01:30 horas. Superagente 86
- 03:00 horas. Fiesta con DJ en la plaza
Viernes 26 de diciembre
- 21:00 horas. Concierto de Navidad de la Asociación Filarmónica de Conil
Sábado 27 de diciembre
- 16:00 horas. Fiesta infantil sin música en Urbanización Los Molinos
- 17:30 horas. Fiesta infantil con música y animación
Martes 30 de diciembre – Preuvas infantiles y adultos
- 17:00 horas. Inicio de la animación por la Payasa Piruleta
- 18:00 horas. Campanadas
- 18:05 horas. Continúa la fiesta
- 20:00 horas. Música ambiente
- 22:30 horas. Grupo Los Selfies
- 23:45 horas. Preuvas a cargo de Miki Lobón
- 00:00 horas. Campanadas
- 00:30 horas. Superagente 86
- Fiesta con DJ hasta las 05:00 horas
Miércoles 31 de diciembre – Fin de Año
- 13:00 horas. Comienzo música ambiente
- 01:00 horas. Música en directo
- 02:30 horas. Fiesta DJ en la plaza hasta las 05:00 horas.
Viernes 2 de enero
- 17:00 horas. Gran Cabalgata Cartero Real en Conil. A su llegada a la plaza Santa Catalina recogerá las cartas de los niños. Actuación de La Peñita Al Compás. Barra y Tómbola a beneficio de la Asociación Conil contra el cáncer.
Domingo 4 de enero
- Cartero Real en el Campo
- 16:30 horas. Fiesta infantil sin música
- 17:30 horas. Fiesta infantil con música. Salón Multiusos El Colorado
Lunes 5 de enero
- 11:00 horas. Salida de los Reyes Magos por la playa de La Fontanilla
- 18:00 horas. Gran Cabalgata de SSMM Los Reyes Magos de Oriente
También te puede interesar
Lo último