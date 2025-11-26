El mejor lugar de la Costa de Cádiz para vivir la Navidad con intensidad: talleres, zambombas y un mercado navideño frente al mar
El Cuartel del Mar vivirá un diciembre mágico con su amplia y variada programación, que incluye una edición más de Noches en Vela(s)
Sentir la magia de la Navidad frente al mar es posible en uno de los lugares con más encanto de la costa de Cádiz. El Cuartel del Mar vuelve a sorprender un mes más con una detallada y variada programación, acorde a las fechas tan especiales que se aproximan en diciembre.
El espíritu navideño se apoderará de este espacio gastronómico–cultural que fue un antiguo Cuartel de la Guardia Civil del siglo XIV. Situado junto a la Torre del Puerco, en Chiclana, este enclave se convierte en un lugar especial para celebrar, descubrir y desconectar. No solo en sus salones y patio interior, también en su privilegiada azotea desde donde se pueden contemplar los atardeceres más mágicos de la playa de La Barrosa.
Programación Navidad en El Cuartel del Mar
- Jueves 27 de noviembre de 18:00 a 20:00 horas. Taller ‘Coronas navideñas’. Entrada 30 euros. Plazas limitadas.
- Viernes 28 de noviembre de 17:30 a 19:00 horas. Zambomba ‘Caminando’. Entrada gratuita-aforo limitado.
- Sábado 29 de noviembre desde las 17:30 horas. Concierto Track Dogs. Entrada gratuita – aforo limitado.
- Del 3 al 7 de diciembre de 17:00 a 22:00 horas. Mercado navideño. Entrada gratuita – aforo limitado.
- Viernes 5 de diciembre. Zambomba ‘Vejer Flamenco’ de 17:30 a 19:00 horas. Entrada gratuita – aforo limitado.
- Sábado 6 de diciembre desde las 17:15 horas. Concierto ‘Erika Soul’. Entrada gratuita – aforo limitado.
- Jueves 11 de diciembre. Exposición ‘Crecederas’. Inauguración a las 20:00 horas. Entrada gratuita – aforo limitado.
- Jueves 18 de diciembre. Taller ‘Con Vino y Arte’ de 18:00 a 20:00 horas. Información y reservas al 637809724.
- Viernes 19 de diciembre. Noches en Vela(s) desde las 20:15 horas. Previa reserva.
