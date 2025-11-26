El mejor lugar de la Costa de Cádiz para vivir la Navidad con intensidad: talleres, zambombas y un mercado navideño frente al mar

Sentir la magia de la Navidad frente al mar es posible en uno de los lugares con más encanto de la costa de Cádiz. El Cuartel del Mar vuelve a sorprender un mes más con una detallada y variada programación, acorde a las fechas tan especiales que se aproximan en diciembre.

El espíritu navideño se apoderará de este espacio gastronómico–cultural que fue un antiguo Cuartel de la Guardia Civil del siglo XIV. Situado junto a la Torre del Puerco, en Chiclana, este enclave se convierte en un lugar especial para celebrar, descubrir y desconectar. No solo en sus salones y patio interior, también en su privilegiada azotea desde donde se pueden contemplar los atardeceres más mágicos de la playa de La Barrosa.

Programación Navidad en El Cuartel del Mar