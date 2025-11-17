El pueblo más mágico de Andalucía 2026 está en Cádiz: aquí creció Alejandro Sanz y está en el corazón de Los Alcornocales

Vistas de Alcalá de los Gazules rodeado por el Parque Natural de los Alcornocales

¡Ya están aquí los ganadores de los Premios Pueblos Mágicos de España 2026! Tras un periodo de votaciones, donde se ha reconocido el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los municipios de cada región de España por mantener viva la magia del mundo rural, la Red Pueblos Mágicos de España ha dado a conocer a sus galardonados a nivel nacional y regional.

Hasta el 10 de noviembre se podía votar para elegir el pueblo más mágico de Andalucía 2026. Unos votos que tenían premios y con los que los participantes optarían a un sorteo de diez libros de las ‘18 Rutas Mágicas por España’. Bornos, Chipiona, Zahara de los Atunes, Villaluenga del Rosario y Alcalá de los Gazules, eran los municipios que representaban a la provincia de Cádiz en estos premios frente al resto de pueblos mágicos repartidos por Andalucía.

Finalmente, tras las votaciones se ha dado a conocer que el Pueblo Más Mágico de Andalucía 2026 está en la provincia de Cádiz. En esta nueva edición, de entre los cinco municipios gaditanos, el afortunado ha sido Alcalá de los Gazules. De esta manera, la provincia de Cádiz vuelve a posicionarse como uno de los lugares más mágicos de Andalucía, pues en 2025 fue Bornos quien ostentó este reconocimiento.

En el corazón del pulmón verde de Cádiz

Alcalá de los Gazules está enclavado “en el corazón del Parque Natural de Los Alcornocales, entre dehesas, bosques y peñas legendarias, siendo uno de los pueblos más hermosos del sur peninsular”, detalla la Red Pueblos Mágicos de España. En cuanto a su entramado urbano, está “declarado Conjunto Histórico-Artístico, su casco urbano conserva el trazado blanco, encalado y empedrado de origen andalusí, coronado por la silueta altiva de su castillo medieval y la majestuosa Torre del Homenaje”.

Este pueblo de Cádiz fue “lugar de encuentro de culturas milenarias”. Razón por la que se “respira historia y naturaleza en cada esquina: desde los vestigios romanos hasta los aromas de la caza y la repostería tradicional. Aquí el tiempo discurre al ritmo de las campanas, los caminos de corcheros y las fiestas populares que llenan de vida calles, plazas y alamedas”, continúa detallando la Red Pueblos Mágicos de España.

Qué ver en Alcalá de los Gazules

TORRE DEL HOMENAJE

Uno de los lugares imprescindibles de Alcalá de los Gazules, que recomienda la Red de Pueblos Mágicos de España es la Torre del Homenaje del Castillo, el gran emblema del pueblo gaditano. Sobre ella aseguran que: “Desde sus almenas se contempla un mar de alcornoques, las cumbres de los Montes Propios y el entramado urbano que se derrama por la ladera. Construida en tiempos de la frontera nazarí, representa la fuerza y el espíritu noble de un pueblo que ha sabido conservar su esencia. Además de su valor simbólico, la Torre permite acceder a una de las mejores panorámicas del Parque Natural. Una parada obligada para quienes buscan comprender la historia defensiva del lugar”.

Torre del Homenaje

LA PLAZA ALTA

Es el centro neurálgico de la vida de Alcalá de los Gazules, pues aquí se reúne el patrimonio histórico-cultural, la historia y la belleza de todo un pueblo. Aquí se encuentra la iglesia parroquial de San Jorge, la antigua Casa del Cabildo y el Palacio de los Enríquez de Ribera, formando un conjunto monumental importante. Además de estos monumentos, se prevé que en 2026 La Casa Diañez acoja el Museo de Alejandro Sanz, donde los visitantes podrán sentirse muy cerca de este artista que creció en este pueblo gaditano y que tan ligado sentimentalmente está a él.

Plaza Alta de Alcalá / Pueblos Mágicos de España

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LOS SANTOS

Situada a las fueras del pueblo, a unos 5 kilómetros de Alcalá, se encuentra este santurario que a tantos fieles acoge durante su romería de septiembre. Está rodeado de naturaleza y un lugar donde se respira una gran devoción. Es un lugar imprescindible para visitar.

Interior de la ermita de Nuestra Señora de los Santos / Turismo Alcalá de los Gazules

DEPÓSITOS ROMANOS DE LA SALADA

Estos antiguos depósitos, excavados en la roca, son testimonio del pasado romano de Alcalá y su vinculación con la industria de la sal. Un ejemplo único de arqueología hidráulica que conecta el presente con las raíces más profundas del municipio.

Restos romanos en Alcalá de los Gazules / Turismo de Alcalá de los Gazules

BRONCE DE LASCUTA

Considerado uno de los documentos jurídicos romanos más antiguos de la Península, el Bronce de Lascuta fue hallado en las cercanías de Alcalá hace 159 años y, en la actualidad, está custodiado en el Museo del Louvre, de París. Aunque el original no se conserva aquí, su legado forma parte del orgullo cultural de la localidad y un réplica luce en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.

Bronce de Lascuta / Grupo Joly

UN PARQUE DE DINOSAURIOS EN LA CORACHA

El Mirador de la Covacha se ha covertido en un auténtico parque jurásico al acoger nueve réplicas a gran escala, acompañadas de información científica y divulgativa, sobre los dinosaurios. Esta propuesta cultural y de ocio te permite recorrer los senderos para ver las figuras y detenerte para contemplar unas vistas increíbles a la sierra del Aljibe.

Dinosaurios en el Mirador de la Covacha / Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules

ANTIGUA PUERTA DE LA VILLA

Acceso principal al recinto amurallado en época medieval, la Puerta de la Villa es uno de los símbolos históricos más reconocibles de Alcalá. A través de su arco de medio punto, hoy restaurado, miles de viajeros han cruzado siglos de historia. Marca el inicio del casco antiguo y da la bienvenida al visitante con la solemnidad de tiempos pasados.