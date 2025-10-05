“Estoy flipando con el pueblo de Alejandro Sanz”, un influencer de viajes alucina al visitar este tesoro de la provincia de Cádiz

“Siempre he pensado que uno puede salir de Alcalá de los Gazules el tiempo que haga falta, pero es imposible que Alcalá salga de uno”, llegó a decir Alejandro Sanz para referirse a este pueblo de Cádiz donde nació su madre y en el que veraneó tantas veces cuando era niño. Sus raíces están aquí, por eso el Museo Alejandro Sanz Experience está cada vez más cerca de ver la luz y se prevé su apertura en junio de 2026.

Así que para ir calentando motores y dejarte envolver por la esencia que transmite este pueblo mágico de España te traemos un recorrido visual de la mano de @adri_tqi, creador de contenido de viajes, que ha alucinado “con el pueblo de Alejandro Sanz”, quien asegura también que es “uno de los más bonitos de toda España”.

En el vídeo que ha compartido este influencer se puede contemplar la belleza de sus calles estrechas de casas encaladas, miradores que te llevan a contemplar el entramado urbano de este pueblo declarado Conjunto-Histórico, sus monumentos históricos y, sobre todo, el Parque Natural de los Alcornocales que envuelve su paisaje.

Qué ver en Alcalá de los Gazules

Los amantes de la naturaleza descubrirán en este pueblo gaditano el lugar perfecto para adentrarse en los diferentes senderos que ofrece el Parque Natural de los Alcornocales, siendo la subida al Picacho una de sus rutas más atractivas.

Además, este año se suma una nueva ruta en el Mirador de la Covacha, sobre todo para disfrutar con los más pequeños. Y es que este emblemático rincón de Alcalá de los Gazules cuenta con un parque temático repleto de dinosaurios, donde además de aprender todo lo relacionado con estas increíbles especies jurásicas, también podrás disfrutar de unas vistas increíbles a la sierra del Aljibe.

En cuanto a los edificios históricos del pueblo, no podrás olvidarte de visitar la iglesia de la Victoria, la Torre del Homenaje de época islámica, la iglesia Mayor del Mártir San Jorge o la ermita de Nuestra Señora de los Santos, situada a 5 kilómetros de Alcalá de los Gazules.