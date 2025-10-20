Esta es la joya de Cádiz que atesora el Museo del Louvre: es la inscripción romana más antigua de España y se descubrió hace 159 años

El Museo del Louvre, el más famoso del mundo, es noticia estos días por el millonario robo de ocho joyas de la corona de Francia. Cabe destacar que es uno de los museos más visitados del mundo, recibiendo más de ocho millones de visitantes cada año.

Su colección comprende cerca de 300.000 obras anteriores a 1948, de las que se exponen 35.000 piezas. La Venus de Milo (de la Antigua Grecia), La Gioconda (Leonardo da Vinci) o la Libertad Guiando al Pueblo (Delacroix), son algunas de sus piezas más importantes.

Sin embargo, en el Louvre también se custodia un pedacito de Cádiz, una auténtica joya que demuestra la presencia romana en la provincia gaditana. Se trata del Bronce de Lascuta, una placa provista de una anilla lateral, que mide 22,4 cm y que contiene el resumen de un decreto en latín.

Miles de gaditanos visitan el ala Sully del Louvre cada año, concretamente la sala 32 (la Salle des Bronzes) pero muy pocos saben que en esa inscripción se habla de un suceso histórico acaecido en su tierra. Según recoge el reportaje en Diario de Cádiz, la placa contiene un decreto promulgado en el año 189 a.C. en el que se libera a los habitantes de la Torre Lascutana, ubicada en Alcalá de los Gazules, de la servidumbre a la que estaban sometidos por Asta Regia, una ciudad situada cerca de Jerez. De hecho, la placa tiene distintas interpretaciones y una de ellas explica que el Bronce de Lascuta se considera la carta fundacional como municipio independiente de Alcalá de los Gazules.

Esta joya arqueológica está considerada como la inscripción romana más antigua de España y fue hallada en Alcalá de los Gazules en el año 1866. El origen de esta pieza data del año 189 a.C, de ahí que sea la más antigua hallada en España. Ahora, cada vez que explores el Museo del Louvre tu perspectiva cambiará al descubrir que una de las piezas más valiosas de la historia de Cádiz se atesora ahí.

Aunque la pieza fue descubierta en este pueblo enclavado en el Parque Natural de los Alcornocales, acabó en el Louvre, y pese a los esfuerzos por recuperarla, aún no se ha logrado su retorno. Sin embargo, el museo francés proporcionó una réplica exacta que ahora se exhibe en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules y una copia de esta se encuentra en el Museo Arqueológico de Jerez.