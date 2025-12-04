Este es el pueblo blanco de Cádiz donde pasar una Navidad en calma rodeado de naturaleza y sin masificaciones

Benaocaz invita a disfrutar de unas navidades tranquilas con una amplia programación de actividades hasta enero

Decoración navideña de Benaocaz 2024
Decoración navideña de Benaocaz 2024 / Ayuntamiento de Benaocaz

La Navidad es una de las fechas más especiales y, por ello, queremos que la disfrutes cómo te mereces. Si estás cansado del ajetreo de la ciudad y del ruido, no hay nada mejor que retirarse a un entorno rodeado de naturaleza. Para ello, Benaocaz es una de las mejores opciones para reconectar contigo mismo y desconectar de la rutina, pero sin renunciar a disfrutar de planes navideños.

El Ayuntamiento de Benaocaz ha dado a conocer la programación navideña 2025 que incluye cine, planes gastronómicos, zambombas, pasacalles, cabalgatas y mucho más. Como antesala a la Navidad, este sábado, 6 de diciembre, podrás disfrutar de la sexta edición del Homenaje a Nuestras Costumbres ‘La Matanza del Cerdo’, donde habrá un excelente ambiente entre candelas, zambombas y degustación de productos del cerdo ibérico.

Programación Navidad Benaocaz

DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE

  • Concurso de fotografía navideña en Benaocaz “Hazlo con tu móvil”, para todas las edades. Cartel y bases aparte.

JUEVES 4 DE DICIEMBRE

  • 20:00 horas: Encendido extraordinario del alumbrado de Navidad. Degustación de polvorones y anís. Lugar: Calle Fray Domingo de Benaocaz.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

  • 12:00 horas: Homenaje a nuestras costumbres “La Matanza del Cerdo”.
  • 19:00 horas: Zambomba flamenca “A Compás de la Nochebuena”. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.

VIERNES 12 DE DICIEMBRE

  • 20:00 horas: Cine navideño “Wonka”. Lugar: Teatro Aznalmara.

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

  • 12:00 horas: Marcha solidaria navideña, beneficio a Cáritas. Lugar de salida: Calle Fray Domingo de Benaocaz.

MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE

  • 17:30 horas: Merienda de Navidad en homenaje a los mayores. Lugar: Restaurante “El Parral”.

JUEVES 18 DE DICIEMBRE

  • 17:30 horas: Pasacalles infantil navideño, organizado por la Ludoteca “Planetarium”. Salida desde la Ludoteca Municipal.
  • 18:30 horas: Chocolatada acompañada de dulces navideños. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.

VIERNES 19 DE DICIEMBRE

  • 18:00 horas: Campeonato de PlayStation. Lugar: Teatro Aznalmara.

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

  • Excursión al alumbrado navideño de Cádiz.

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE

  • 19:00 horas: Cine infantil navideño: “Niko, más allá de la aurora boreal”. Lugar: Teatro Aznalmara.

MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE

  • Misa de Pastores (Misa del Gallo). Horario por determinar. Lugar: Iglesia de San Pedro Apóstol.

JUEVES 25 DE DICIEMBRE

  • Misa de la Natividad. Horario por determinar. Lugar: Iglesia de San Pedro Apóstol.

VIERNES 26 DE DICIEMBRE

  • 16:30 horas: Visita del Cartero Real con buzón mágico y regalos. Música y bailes. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.

SÁBADO 27 DE DICIEMBRE

  • 11:00 horas: Desayuno navideño elaborado por los niños/as. Chocolate, galletas navideñas, tortitas de masa. Taller de decoración navideña y decoración de calles del municipio. Personaje animado y regalos. Pintacaras, tatús y música. Hinchables gratuitos. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.

MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE

  • 11:30 horas: Mincampanadas. Cañón de nieve. Hinchables gratuitos. Pintacaras, tatús y música. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.
  • 23:45 horas: Campanadas fin de año con “Triocaz”. Reparto de uvas, champán y bolsas de cotillón gratis. Música y sorpresas.
  • 00:30 horas: Fiesta de Nochevieja con la actuación del grupo “Triocaz”. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.

SÁBADO 3 DE ENERO

  • 12:00 horas: Minería infantil. Puestos de juegos de feria infantil: Fútbol, encestar la pelota, pescar los patitos, tirar a la diana. Pintacaras, tatús y música. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.

LUNES 5 DE ENERO

  • 18:00 horas: Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos. Entrega de juguetes por los Reyes Magos. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.

