Este es el pueblo blanco de Cádiz donde pasar una Navidad en calma rodeado de naturaleza y sin masificaciones
Benaocaz invita a disfrutar de unas navidades tranquilas con una amplia programación de actividades hasta enero
La Navidad es una de las fechas más especiales y, por ello, queremos que la disfrutes cómo te mereces. Si estás cansado del ajetreo de la ciudad y del ruido, no hay nada mejor que retirarse a un entorno rodeado de naturaleza. Para ello, Benaocaz es una de las mejores opciones para reconectar contigo mismo y desconectar de la rutina, pero sin renunciar a disfrutar de planes navideños.
El Ayuntamiento de Benaocaz ha dado a conocer la programación navideña 2025 que incluye cine, planes gastronómicos, zambombas, pasacalles, cabalgatas y mucho más. Como antesala a la Navidad, este sábado, 6 de diciembre, podrás disfrutar de la sexta edición del Homenaje a Nuestras Costumbres ‘La Matanza del Cerdo’, donde habrá un excelente ambiente entre candelas, zambombas y degustación de productos del cerdo ibérico.
Programación Navidad Benaocaz
DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE
- Concurso de fotografía navideña en Benaocaz “Hazlo con tu móvil”, para todas las edades. Cartel y bases aparte.
JUEVES 4 DE DICIEMBRE
- 20:00 horas: Encendido extraordinario del alumbrado de Navidad. Degustación de polvorones y anís. Lugar: Calle Fray Domingo de Benaocaz.
SÁBADO 6 DE DICIEMBRE
- 12:00 horas: Homenaje a nuestras costumbres “La Matanza del Cerdo”.
- 19:00 horas: Zambomba flamenca “A Compás de la Nochebuena”. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.
VIERNES 12 DE DICIEMBRE
- 20:00 horas: Cine navideño “Wonka”. Lugar: Teatro Aznalmara.
SÁBADO 13 DE DICIEMBRE
- 12:00 horas: Marcha solidaria navideña, beneficio a Cáritas. Lugar de salida: Calle Fray Domingo de Benaocaz.
MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE
- 17:30 horas: Merienda de Navidad en homenaje a los mayores. Lugar: Restaurante “El Parral”.
JUEVES 18 DE DICIEMBRE
- 17:30 horas: Pasacalles infantil navideño, organizado por la Ludoteca “Planetarium”. Salida desde la Ludoteca Municipal.
- 18:30 horas: Chocolatada acompañada de dulces navideños. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
- 18:00 horas: Campeonato de PlayStation. Lugar: Teatro Aznalmara.
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
- Excursión al alumbrado navideño de Cádiz.
DOMINGO 21 DE DICIEMBRE
- 19:00 horas: Cine infantil navideño: “Niko, más allá de la aurora boreal”. Lugar: Teatro Aznalmara.
MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE
- Misa de Pastores (Misa del Gallo). Horario por determinar. Lugar: Iglesia de San Pedro Apóstol.
JUEVES 25 DE DICIEMBRE
- Misa de la Natividad. Horario por determinar. Lugar: Iglesia de San Pedro Apóstol.
VIERNES 26 DE DICIEMBRE
- 16:30 horas: Visita del Cartero Real con buzón mágico y regalos. Música y bailes. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.
SÁBADO 27 DE DICIEMBRE
- 11:00 horas: Desayuno navideño elaborado por los niños/as. Chocolate, galletas navideñas, tortitas de masa. Taller de decoración navideña y decoración de calles del municipio. Personaje animado y regalos. Pintacaras, tatús y música. Hinchables gratuitos. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.
MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE
- 11:30 horas: Mincampanadas. Cañón de nieve. Hinchables gratuitos. Pintacaras, tatús y música. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.
- 23:45 horas: Campanadas fin de año con “Triocaz”. Reparto de uvas, champán y bolsas de cotillón gratis. Música y sorpresas.
- 00:30 horas: Fiesta de Nochevieja con la actuación del grupo “Triocaz”. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.
SÁBADO 3 DE ENERO
- 12:00 horas: Minería infantil. Puestos de juegos de feria infantil: Fútbol, encestar la pelota, pescar los patitos, tirar a la diana. Pintacaras, tatús y música. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.
LUNES 5 DE ENERO
- 18:00 horas: Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos. Entrega de juguetes por los Reyes Magos. Lugar: Recinto ferial Calle San Blas.
