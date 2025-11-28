Este pueblo de la Sierra de Cádiz vivirá diciembre repleto de magia e ilusión: teatros, mercados navideños y mucho más

En plena sierra gaditana se esconde Prado del Rey, un bello pueblo que vivirá este diciembre con magia e ilusión gracias a su programación de Navidad. Como cada año, el Ayuntamiento de Prado del Rey trabaja para mantener viva las tradiciones que unen al pueblo y, para ello, podrás disfrutar de las diferentes actividades programadas durante diciembre y enero.

Desde el encendido del alumbrado extraordinario, que será el 5 de diciembre, hasta las fiestas de los eventos culturales y musicales que llenarán de vida las calles y plazas de la localidad. Todo pensado para disfrutar del espíritu navideño en un entorno cercano y convirtiendo a los más pequeños en protagonistas y los más mayores en despertar la ilusión por estas fechas.

Programación de diciembre

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

18:00 horas. Encendido del alumbrado extraordinario en la Plaza de la Constitución. También habrá una merienda de Navidad, concierto 'The Promise' y sorpresas para los más pequeños.

VIERNES 5 Y SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

17:00 horas – Trenecito Turístico Navideño. Recorrido por las calles de la localidad con parada en Plaza de la Constitución.

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

18:00 horas – Gala Navideña “Un Niño, Una Ilusión” (Nadima Fusión). Teatro Maestro ‘José Toro Doblas’.

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

Desde las 13:00 horas – Belén Viviente. Plaza de la Constitución

MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE

17:00 horas – Merienda Navideña a Nuestros Mayores. Sede de Mayores Activos (Hogar del Pensionista)

VIERNES 19 DE DICIEMBRE

Inauguración del Mercado Navideño con el Grupo “Sabor a Plazuela”. (Del 19 al 21, Mercado Navideño)

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

12:30 horas – Pasacalles Navideño “Llenamos El Dupe”. Banda de Música Ntra. Sra. del Carme

18:00 horas – Zambomba Navideña. Plaza de la Constitución. “La Recogía”, “Aires Nuevos” y “Duendeelque”

22, 23, 29 y 30 DE DICIEMBRE

11:00 horas a 13:30 horas – Actividades Navideñas y Juegos. Plaza de la Alameda

23 DE DICIEMBRE

18:00 horas y 19:30 horas – Scape Room para Adolescentes. Club Juvenil Pentagrama

26 DE DICIEMBRE

20:00 horas – Dj para los Adolescentes. Club Juvenil Pentagrama

29 DE DICIEMBRE

16:30 horas – Teatro Navideño. Parque Infantil

31 DE DICIEMBRE

11:30 horas – Campanadas Infantiles. Plaza de la Constitución

13:00 horas – Calle Peatonal. Parodia “Ratones Coloraos”

23:30 horas – Campanadas de Fin de Año. Plaza de la Constitución

4 DE ENERO

16:00 horas – Recogida de Cartas por el Paje Real

5 DE ENERO