Este pueblo de la Sierra de Cádiz vivirá diciembre repleto de magia e ilusión: teatros, mercados navideños y mucho más
En plena sierra gaditana se esconde Prado del Rey, un bello pueblo que vivirá este diciembre con magia e ilusión gracias a su programación de Navidad. Como cada año, el Ayuntamiento de Prado del Rey trabaja para mantener viva las tradiciones que unen al pueblo y, para ello, podrás disfrutar de las diferentes actividades programadas durante diciembre y enero.
Desde el encendido del alumbrado extraordinario, que será el 5 de diciembre, hasta las fiestas de los eventos culturales y musicales que llenarán de vida las calles y plazas de la localidad. Todo pensado para disfrutar del espíritu navideño en un entorno cercano y convirtiendo a los más pequeños en protagonistas y los más mayores en despertar la ilusión por estas fechas.
Programación de diciembre
VIERNES 5 DE DICIEMBRE
- 18:00 horas. Encendido del alumbrado extraordinario en la Plaza de la Constitución. También habrá una merienda de Navidad, concierto 'The Promise' y sorpresas para los más pequeños.
VIERNES 5 Y SÁBADO 6 DE DICIEMBRE
- 17:00 horas – Trenecito Turístico Navideño. Recorrido por las calles de la localidad con parada en Plaza de la Constitución.
DOMINGO 7 DE DICIEMBRE
- 18:00 horas – Gala Navideña “Un Niño, Una Ilusión” (Nadima Fusión). Teatro Maestro ‘José Toro Doblas’.
DOMINGO 14 DE DICIEMBRE
- Desde las 13:00 horas – Belén Viviente. Plaza de la Constitución
MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE
- 17:00 horas – Merienda Navideña a Nuestros Mayores. Sede de Mayores Activos (Hogar del Pensionista)
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
- Inauguración del Mercado Navideño con el Grupo “Sabor a Plazuela”. (Del 19 al 21, Mercado Navideño)
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
- 12:30 horas – Pasacalles Navideño “Llenamos El Dupe”. Banda de Música Ntra. Sra. del Carme
- 18:00 horas – Zambomba Navideña. Plaza de la Constitución. “La Recogía”, “Aires Nuevos” y “Duendeelque”
22, 23, 29 y 30 DE DICIEMBRE
- 11:00 horas a 13:30 horas – Actividades Navideñas y Juegos. Plaza de la Alameda
23 DE DICIEMBRE
- 18:00 horas y 19:30 horas – Scape Room para Adolescentes. Club Juvenil Pentagrama
26 DE DICIEMBRE
- 20:00 horas – Dj para los Adolescentes. Club Juvenil Pentagrama
29 DE DICIEMBRE
- 16:30 horas – Teatro Navideño. Parque Infantil
31 DE DICIEMBRE
- 11:30 horas – Campanadas Infantiles. Plaza de la Constitución
- 13:00 horas – Calle Peatonal. Parodia “Ratones Coloraos”
- 23:30 horas – Campanadas de Fin de Año. Plaza de la Constitución
4 DE ENERO
- 16:00 horas – Recogida de Cartas por el Paje Real
5 DE ENERO
- 16:30 horas – Cabalgata de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente. Salida: Antiguo Campo de Fútbol
- 18:30 horas – Recibimiento de SS.MM. los Reyes Magos a todos los Niños de la localidad. Plaza de la Constitución
- Exposición del 5 al 14 de diciembre. Formato Pintura: “El Entusiasmo Pictórico de la Provincia de Cádiz”. Sala José Hinojo
