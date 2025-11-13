Este es el pueblo blanco de Cádiz con el nombre más televisivo de España: es famoso por su miel y por sus salinas romanas

Entre los pueblos de la sierra de Cádiz se encuentra uno que, por su nombre, podría confundir a cualquier madrileño. Aunque no tenga nada que ver con la capital de España, este pequeño pueblo gaditano sorprende por compartir nombre con algo que los españoles tenemos muy familiarizados en casa.

Prado del Rey presume por tener el nombre más televisivo de España, ya que comparte nombre con la famosa sede de Radio y Televisión Española (RTVE), situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En el caso de este pueblo gaditano, fue fundado en el siglo XVIII por el Rey Carlos III, aunque previamente a esta época, sus orígenes se remontan a los tiempos del paleolítico.

Pero más allá de su coincidencia con el mundo televisivo, Prado del Rey ha ganado gran protagonismo en la provincia de Cádiz. Este pueblo se encuentra entre la sierra y la campiña, y hunde sus raíces en la ciudad romana de Iptuci, un yacimiento arqueológico de gran interés, declarado Bien de Interés Cultural.

Salinas Romanas de Iptuci / Ramón Aguilar

Famoso por su miel y su yacimiento romano

Por si fuera poco, Prado del Rey es famoso por su producción de miel. Tanto es así, que incluso se le conoce como el pueblo de la miel. De hecho, cada año celebran una de las ferias más importantes dedicadas a la apicultura. En cuanto a sus monumentos más destacados se encuentran el templo parroquial de Nuestra Señora del Carmen, y el antiguo Pósito de Labradores.

Otro de sus símbolos es el yacimiento romano y las salinas de Iptuci, donde los fenicios iniciaron su explotación de sal. Este histórico lugar está formado por restos de fortificación con muros de sillarejo, torreones de planta circular, arquitectura doméstica y restos de pavimentación de rústica factura. Una buena propuesta cuando visites este pueblo es realizar una visita cultural y natural a las Salinas Romanas de Iptuci, de origen fenicio y que deben su existencia a unos manantiales. Estas salinas funcionan de manera artesanal y sin el uso de maquinaria para la extracción de sal pura.