El pueblo de Cádiz que nace bajo la gran roca se llama así porque lo intentaron conquistar siete veces y no lo consiguieron

Hay que conocer la historia para poder entender el presente. Así que nada mejor que empezar por el significado de un nombre. En la sierra de Cádiz hay un pueblo que atrae todas las miradas y, los más románticos, no dudan en visitarlo pues cuenta con una ruta del amor ideal para estas fechas.

Setenil de las Bodegas acapara toda la atención, pues este pueblo de Cádiz es uno de los más bonitos de España y nace bajo la gran roca. Esta curiosa arquitectura no pasa desapercibida por nadie, al igual que su nombre, pues muchos creen que en Setenil hay bodegas, debido a su nombre.

Sin embargo, el origen del nombre de Setenil de las Bodegas se debe a su pasado histórico, pues este pueblo de origen medieval lo intentaron conquistar hasta siete veces y no lo consiguieron. Septem nihil, en latín, o lo que es lo mismo: siete veces nada. ¿Y Bodegas? Pues este “apellido” podría deberse a la tradición vinícola de la localidad, pues alrededor de Setenil hay campos de cultivo, pero ninguna bodega en el pueblo.

Cuevas de la Sombra, una de las calles más fotogénicas de Setenil / andalucia.org

Setenil de las Bodegas, el más bonito de España

Esta maravilla tallada en roca cuenta con la certificación de Pueblo más Bonito de España desde 2019. “Sus viviendas y establecimientos se construyen aprovechando los salientes de roca natural, creando un paisaje urbano sorprendente”, aseguran desde la asociación. Además, lo más destacable de este pueblo gaditano es su peculiar arquitectura y su ambiente tranquilo para pasear por sus pintorescas calles.

Sus calles se configuran desde las emblemáticas Cuevas de la Sombra y de las Cuevas del Sol. Sus casas, unas bajo la roca y otras sobre esta o en su interior, imprimen diferentes niveles de altura a las calles. Su origen medieval está presente en el entramado urbano del pueblo, pues se conserva la torre del Homenaje y un aljibe. Su patrimonio se completa con la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, la antigua Casa Consistorial y las ermitas de Nuestra Señora del Carmen y San Sebastián.