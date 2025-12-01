Este pueblo mágico de Cádiz es uno de los primeros de la provincia que viajará al pasado con su Belén Viviente

Apunta este plan porque el puente de diciembre viene repleto de eventos. Uno de los más especiales por estas fechas son los Belenes Vivientes que se celebran en la provincia de Cádiz. Vejer, Arcos, Olvera, Ubrique, El Gastor, Prado del Rey, Medina Sidonia, Rota, Algar, Espera, Bornos y Coto de Bornos, viajarán a más de 2.000 años atrás con las representaciones que tendrán lugar en las calles de estos pueblos durante el mes de diciembre.

Este domingo, 7 de diciembre, el de Bornos será uno de los primeros Belenes Vivientes que se celebren en la provincia de Cádiz. Además, coincidirá con el puente de diciembre por lo que podrás aprovechar para disfrutar de una escapada a este pueblo de Cádiz que fue elegido el más mágico de Andalucía 2025.

Esta cita ineludible en el calendario navideño de la provincia cuenta un año más con el respaldo de la Diputación de Cádiz, la colaboración de los vecinos de Bornos, así como de las hermandades y colectivos locales, que participan de forma activa en esta celebración como actores y figurantes, además de adornar sus casas y locales comerciales.

Este Belén Viviente cuenta con un encanto especial pues Bornos cuenta con un rico patrimonio monumental y cultural, así como una gastronomía y un entorno natural que embellece estas representaciones. Serán numerosas las escenas que se representen en los espacios naturales que ofrece la calle Calvario y la ermita del mismo nombre que, además, habitualmente está cerrada, pero se podrá visitar durante la jornada.

El horario en que se desarrollará el Belén Viviente, el próximo 7 de diciembre, es de 16:00 a 20:00 horas, aproximadamente. Y para complementar los atractivos de la cita, habrá degustaciones gratuitas de productos típicos navideños.