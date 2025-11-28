Estas son todas las zambombas que podrás disfrutar en el pueblo de Cádiz que fue el más mágico de Andalucía 2025
Aún se respira magia en Bornos, aunque este 2026 haya sido Alcalá de los Gazules el pueblo más mágico de Andalucía, en los Premios Nacionales y Regionales de la Red Pueblos Mágicos de España. En la anterior edición, fue Bornos quien disfrutó de este título, gracias a su historia, paisajes naturales y un entorno lleno de encanto.
Así que, si quieres disfrutar de la magia de este lugar en Navidad, deberás saber que Bornos y Coto de Bornos se preparan para disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas de la época, las zambombas. Para ello se ha elaborado una guía donde se recogen todas las zambombas del municipio durante la Navidad 2025.
Durante todo el mes de diciembre habrá música, compás y convivencia en diferentes emplazamientos de ambos lugares, organizadas por asociaciones, establecimientos y entidades. Por ello, el Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos invita a vecinos y visitantes a disfrutar de esta programación navideña que mantiene viva una de las tradiciones más esperadas del municipio.
Programación de zambombas
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
- 12:00 horas. Zambomba solidaria a beneficio de los Reyes Magos de Coto de Bornos. Lugar: Cine Coto de Bornos.
- 22:00 horas. Zambomba Avenida, organizada por Casa Pengue, Bar Kiki, Shane y Amore Café.
VIERNES 5 DE DICIEMBRE
- 21:30 horas. Zambomba en Pascale Café.
SÁBADO 6 DE DICIEMBRE
- 13:00 horas. Zambomba de las Hermandades del Nazareno y de la Veracruz. Lugar: Plaza de la Calvaria (Los Amarillos).
LUNES 8 DE DICIEMBRE
- 17:00 horas. Zambomba Asociación Cantarranas-Coto. Lugar: Calle Alperchite.
SÁBADO 13 DE DICIEMBRE
- 18:00 horas. XI Zambomba Popular “El Barrio”. Lugar: Calle Arenas.
- 19:00 horas. IX Zambomba Bar Titi.
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
- 13:30 horas. Zambomba de las Hermandades del Santo Entierro y de la Resurrección. Lugar: Plaza de las Monjas.
SÁBADO 27 DE DICIEMBRE
- 16:00 horas. Pre-Uvas Bar Azuquita y Amore Café. Lugar: Plaza de la Calvaria (Los Amarillos)
