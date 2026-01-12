El pueblo más pequeño de la provincia de Cádiz volverá a ser la capital del queso de Andalucía: tres días de degustaciones, tradición y naturaleza

Es uno de los eventos gastronómicos más esperados de la Sierra de Cádiz y se celebra en uno de los rincones más mágicos de la provincia gaditana. Villaluenga del Rosario, el pueblo más pequeño y mágico de Cádiz, ya conoce las fechas para acoger la XVII Feria del Queso de Andalucía, el evento más esperado para los amantes del queso.

Los días 17, 18 y 19 de abril de 2026, Villaluenga del Rosario volverá a convertirse en el epicentro de la gastronomía, reuniendo a productores y organizando talleres y actividades relacionadas con el mundo del queso. Una feria en la que se expondrán una gran variedad de quesos únicos de Andalucía y donde podrás adquirirlos. Además, más allá de esta feria expositiva, habrá degustaciones, buen ambiente, cultura, tradición y experiencias para todos los públicos.

Este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, de tan solo 463 habitantes, es un referente del sector quesero y un escaparate de Andalucía para el mundo en el que demostrar el buen hacer de sus productos. Además, Villaluenga del Rosario es el lugar de origen del queso hecho de leche de cabra payoya, considerado uno de los mejores del mundo, por lo que será una oportunidad para saborear este manjar.

Hasta el momento, solo se conocen las fechas y el cartel del evento, pero con esta invitación ya hay quienes marcarán este plan en el calendario gastronómico de la provincia de Cádiz. Cada año, la Feria del Queso Artesanal, declarada de Interés Turístico de Andalucía, congrega en este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz a más de 25.000 personas durante los tres días que dura el evento.