Uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España tiene una ruta de senderismo que te llevará a una cámara megalítica donde se hacían rituales funerarios

Grazalema está reconocido como uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España, pero también el que presume de tener más rutas de senderismo. Tanto es así, que el Parque Natural Sierra de Grazalema es uno de los favoritos por los aficionados del senderismo para desconectar y salir a caminar por la naturaleza para descubrir nuevos caminos.

De entre todas estas rutas hay una que, probablemente, es una de las menos conocidas pero cuyo valor histórico te llamará la atención. Se trata de la ruta del Dolmen de los Lajares y Cancha Bermeja, un recorrido que comienza en el Puerto de los Alamillos, a unos 5 km de Grazalema, por la carretera A-372 dirección Ronda. Su inicio coincide con el sendero 122, Campobuche.

Discurre en paralelo al arroyo de Los Álamos durante todo el recorrido, pero llegado un momento el camino desaparece y hay que ir caminando por el margen derecho del arroyo y en algunos tramos por el mismo cauce. En un paraje natural de gran valor medioambiental como este, a mitad del camino, en la Sierra de los Lajares, llama la atención en una elevación del terreno a la derecha del arroyo, una cámara megalítica un tanto deteriorada y un círculo compuesto por piedras que se cree que está relacionado con rituales funerarios.

Desde este punto podrás continuar hasta Cancha Bermeja, donde podrás disfrutar del paraje que la rodea como El Endrinal, El Mojón Alto y El Caíllo, y de un aljibe restaurado. Se estima que la duración de la ruta es de unas 4 horas, aproximadamente, y tiene una dificultad baja, aunque en el recorrido encuentres puntos elevados.