Este pequeño pueblo blanco de Cádiz tiene una ruta de senderismo poco conocida: 10 kilómetros de recorrido y no apto para principiantes

La ruta, Vuelta al Tajo Algarín, es un sendero circular de unos 8 km que discurre por las faldas del Tajo Algarín y Cima de las Grajas

Tras las navidades toca ponerse en forma y no hay nada mejor que hacer deporte en la naturaleza. La provincia de Cádiz cuenta con espacios naturales únicos para practicar deporte al aire libre, siendo siempre la mejor de las opciones las rutas de senderismo. Ya sea atravesando un bosque, en paralelo a un río, en la playa o en la montaña… cualquier lugar es bueno para hacer kilómetros caminando o en bicicleta.

Así que, si eres un apasionado de las rutas de senderismo y quieres hacer algo distinto, te animamos a participar en una ruta propuesta por el Ayuntamiento de Alcalá del Valle. La actividad consistirá en disfrutar de un día de senderismo en El Gastor, un municipio conocido por ser el Balcón de los Pueblos Blancos de Cádiz.

Aquí podrás hacer la subida al pico Algarín y la cima Las Grajas, lugares poco conocidos por los senderistas pero que requiere buena forma física para hacerlos ya que la ruta es de dificultad media-alta. La actividad será el próximo domingo, 18 de enero, y para inscribirse y solicitar información deberán hacerlo en el Gimnasio Municipal de Alcalá del Valle.

Pico Algarín y cima de Las Grajas

Este pico se encuentra en el municipio de El Gastor, junto a la vertiente oriental, próximo a Ronda y que tiene como nombre Las Grajas. Desde el punto de vista geológico, se trata de montañas formadas por dolomías, calizas con sílex y calizas oolíticas del Lías Subbético Medio.

Durante esta ruta senderista podrás tener la posibilidad de ascender al Tajo Algarín, siendo el elemento más singular de El Gastor. Junto a este también se puede acceder a las Grajas, constituyendo ambos unos islotes calizos jurásicos de carácter abrupto que se asemejan a dos Torres defensivas, de donde se vigila y protege el curso alto del río Guadalete.

En esta ruta podrás visitar el Dolmen del Gigante, conocido también como la Tumba del Gigante, vestigio de las culturas prehistóricas ubicadas en tierras gastoreñas. Este resto arqueológico pertenece a la Edad de Bronce y está formado por lozas de más de 3 metros de altura, un pasillo de unos 12 metros y su cámara de casi 4 metros.