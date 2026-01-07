De Barbate a Cabo Trafalgar: una ruta de 10 kilómetros de sendero que atraviesa grandes acantilados, un frondoso bosque de pinos y acaba en el mar

Si uno de tus propósitos para 2026 es hacer deporte y descubrir nuevos lugares, presta atención a esta ruta de Barbate. Este municipio de la Costa de Cádiz es conocido, sobre todo, por la captura y la elaboración de productos de atún rojo de almadraba, tres mil años de una actividad que se remonta a la época fenicia y que ha continuado hasta nuestros días.

Pero más allá de su conexión con la pesca tradicional, Barbate cuenta con un entorno natural envidiable, como el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate o el Tómbolo de Trafalgar, siendo éste un lugar histórico donde fue testigo de la conocida batalla naval, con un importante yacimiento arqueológico con restos romanos y de la Edad del Bronce.

Para conocer estos lugares de interés, te invitamos a recorrer el sendero conocido como ‘Arco Atlántico’. Una ruta que parte desde Barbate y llega hasta Cabo de Trafalgar. Una etapa de 10 kilómetros, cuyo sendero comienza desde la playa de la Hierbabuena, tomando una senda que conecta con el Sendero del Acantilado y que tendrás que seguir hasta llegar a Los Caños de Meca.

A lo largo del recorrido, podrás disfrutar de impresionantes vistas del Acantilado del Tajo, una pared de hasta 100 metros de altura que alberga una rica biodiversidad. Aquí nidifican aves como la gaviota patiamarilla, palomas bravías, grajillas y halcón peregrino, entre otras especies. A su vez, caminarás sobre un sistema de dunas, que quedaron separadas del mar, en las que crece un extenso bosque de pino piñonero en el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate.

Junto al sendero no podrás perder de vista la Torre del Tajo (Bien de Interés Cultural), una construcción del siglo XVI que servía para la vigilancia costera ante los ataques de los piratas berberiscos. Unas obras, que fueron financiadas por el Duque de Medina Sidonia, y que completaron una construcción circular de más de catorce metros de altura.

Ya en Los Caños de Meca continuarás por las urbanizaciones hasta tomar la carretera del Faro de Trafalgar que nos llevará hasta el final de la etapa, el Monumento Natural Tómbolo de Trafalgar con importantes restos arqueológicos. La ruta presenta una dificultad moderada, y se estima que se puede recorrer en unas tres horas.