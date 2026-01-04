Es el pueblo de Cádiz más feliz de España y donde podrás comer marisco en una ruta gastronómica por sus bares: disfruta de la galera y el mosto durante tres días

El 2026 ha empezado fuerte en la provincia de Cádiz, sobre todo gastronómicamente hablando. Con el inicio del Carnaval de Cádiz, llegarán las primeras citas gastronómicas a la ciudad gaditana, pero también en los pueblos de la provincia. Es el caso de Chipiona, que fue elegida la localidad más feliz de España 2025 y ahora entendemos por qué.

Además del clima y su filosofía de vida, parece ser que su gastronomía también es una parte fundamental que hace feliz a los vecinos de Chipiona y a todo aquel que la visita. Este pueblo costero de Cádiz pondrá en valor su producto estrella de los mares: la galera. Este marisco está en su mejor momento y llenos de coral, y su degustación vendrá acompañada del mosto elaborado por los bodegueros de la zona.

Del 9 al 11 de enero Chipiona celebrará la VI Ruta de la Galera y el Mosto, un evento que se ha convertido en una cita imprescindible en el calendario gastronómico y en el que participarán numerosos bares y restaurantes de la localidad. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal “12 meses, 100 eventos”, con la que se está logrando que Chipiona ofrezca alternativas de ocio y cultura durante todo el año, uniéndose a la tradición y la gastronomía.

Un manjar en Chipiona

Tras las fiestas navideñas las galeras se encuentran en su mejor momento, pues los ejemplares de carne dejan paso a los de coral. Este marisco, muy representativo en la zona de Sanlúcar y Chipiona, se convierte en un manjar cuando se acompaña de un buen mosto.

Enero y febrero son los mejores meses para zamparse este crustáceo, por lo que esta ruta gastronómica de Chipiona es la oportunidad perfecta para degustarlo. Pasados estos, no se recomienda su captura porque tienen poca carne para comer.