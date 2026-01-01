Imagen de archivo de una mujer desayunando junto a su mascota
Imagen de archivo de una mujer desayunando junto a su mascota / Alfredo Cáliz

Casi una treintena de bares y restaurantes de Chiclana donde comer con tu mascota: lugares pet friendly a los que ir este 2026

Gracias a esta iniciativa las mascotas podrán entrar en los salones de estos establecimientos repartidos por el centro de la localidad y La Barrosa

Este bar del centro de Chiclana te hará viajar a Argentina de un solo bocado: desde sus famosas empanadas criollas hasta la parrilla más auténtica

Bajo el lema ‘Tu Mascota es Bienvenida’, el Ayuntamiento de Chiclana ha lanzado una iniciativa en la que incluye casi una treintena de bares y restaurantes pet friendly para que puedas ir con tu mascota a disfrutar de la gastronomía local. De esta manera, vecinos y visitantes podrán salir a almorzar o a cenar fuera de casa en compañía de sus amigos peludos sin restricciones.

Con esta iniciativa, los perros podrán entrar en los salones interiores y dejarán de estar en las terrazas, algo ideal durante el invierno en el que tienen soportar las bajas temperaturas en el exterior. Así que los 28 establecimientos adheridos a esta iniciativa permiten la entrada de las mascotas y el disfrute de una buena comida sin límites.

Bares, cafeterías, heladerías, chiringuitos y restaurantes de Chiclana donde este 2026 lo tendrás mucho más fácil para disfrutar un plan gastronómico inolvidable con tu mascota. Toma nota de todas las propuestas, aunque algunas de ellas están cerradas temporalmente durante el invierno.

El Palenque
1/26 El Palenque
Mendaro Café y Copas
2/26 Mendaro Café y Copas
Abacería Los Quintos
3/26 Abacería Los Quintos
Tasca el 22
4/26 Tasca el 22
La Embajada
5/26 La Embajada
Pizzería Charly
6/26 Pizzería Charly
Taperia La Flamenca
7/26 Taperia La Flamenca
Restaurante El Farito
8/26 Restaurante El Farito
Chiringuito Bongo
9/26 Chiringuito Bongo
Ay Nanita Taquería, Mecalería
10/26 Ay Nanita Taquería, Mecalería
Club Náutico Sancti Petri
11/26 Club Náutico Sancti Petri
Gavioli Coffee & More
12/26 Gavioli Coffee & More
Mediwa Bar
13/26 Mediwa Bar
Pizzeria Di Piero (dos locales)
14/26 Pizzeria Di Piero (dos locales)
Restaurante El Campanario
15/26 Restaurante El Campanario
Grisalla
16/26 Grisalla
El Patio de los Pintxos
17/26 El Patio de los Pintxos
Venta Casa Blas
18/26 Venta Casa Blas
Coconovo
19/26 Coconovo
Restaurante Santorini
20/26 Restaurante Santorini
Restaurante Safari Beach
21/26 Restaurante Safari Beach
Heladería Carapino
22/26 Heladería Carapino
Home B
23/26 Home B
Pizzería Trattoria Nuovo Sassari
24/26 Pizzería Trattoria Nuovo Sassari
Cervecería D Los Oliva
25/26 Cervecería D Los Oliva
Nómadas Grill
26/26 Nómadas Grill

También te puede interesar

Lo último

stats