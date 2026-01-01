Casi una treintena de bares y restaurantes de Chiclana donde comer con tu mascota: lugares pet friendly a los que ir este 2026

Bajo el lema ‘Tu Mascota es Bienvenida’, el Ayuntamiento de Chiclana ha lanzado una iniciativa en la que incluye casi una treintena de bares y restaurantes pet friendly para que puedas ir con tu mascota a disfrutar de la gastronomía local. De esta manera, vecinos y visitantes podrán salir a almorzar o a cenar fuera de casa en compañía de sus amigos peludos sin restricciones.

Con esta iniciativa, los perros podrán entrar en los salones interiores y dejarán de estar en las terrazas, algo ideal durante el invierno en el que tienen soportar las bajas temperaturas en el exterior. Así que los 28 establecimientos adheridos a esta iniciativa permiten la entrada de las mascotas y el disfrute de una buena comida sin límites.

Bares, cafeterías, heladerías, chiringuitos y restaurantes de Chiclana donde este 2026 lo tendrás mucho más fácil para disfrutar un plan gastronómico inolvidable con tu mascota. Toma nota de todas las propuestas, aunque algunas de ellas están cerradas temporalmente durante el invierno.