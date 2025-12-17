Este bar del centro de Chiclana te hará viajar a Argentina de un solo bocado: desde sus famosas empanadas criollas hasta la parrilla más auténtica

Si quieres probar algo diferente estas Navidades quédate en Chiclana porque descubrirás un rincón con un sabor muy internacional que está dando mucho de qué hablar. Se trata del Bar La Juntada, un lugar donde la gente se reúne para compartir, disfrutar y sentirse como en casa.

Una historia que comenzó en Argentina y que aterrizó en Chiclana, exactamente en la Plaza de las Bodegas, centro neurálgico de esta localidad. Viajar hasta Argentina nunca fue tan fácil, sobre todo gastronómicamente hablando. Aquí podrás disfrutar de cada bocado para comenzar un viaje de sabores probando cada una de sus sabrosas propuestas a muy buen precio.

Tapas por menos de 3 euros, medias raciones entre 5 y 6 euros, y raciones que oscilan entre 9 y 12 euros. Y lo mejor es que no solo encontrarás comida típica de Argentina, también ofrecen tapas frías, calientes y guisos con sabor a Cádiz. Aunque si eres de más hamburguesas y bocadillos, su carta incluye una amplia variedad de opciones para chuparte los dedos.

Así lo refleja @gastrolatecadiz en su cuenta de Instagram, marcando La Juntada como parada obligatoria si quieres probar el sabor más auténtico de Argentina sin salir de Cádiz. “La empanada criolla, llena de tradición y sabor; la milanesa napolitana, crujiente y jugosa; y la burger de Angus, con carne deshilachada, cheddar, cebolla crujiente, rúcula y tomate, un espectáculo para los amantes de la carne”, son algunas de las opciones que recomiendan probar.

El sabor más argentino de La Juntada

El tapeo nunca pasa de moda pero si quieres dar un paso más y saborear la cocina argentina, aquí encontrarás desde sus famosas empanadas a 3 euros, hasta la parrilla más auténtica. Lo más argentino que ofrecen en la carta son las empanadas criollas, la milanesa a la Napolitana, con salsa al Verdeo o la milanesa a caballo. También ofrecen las papas chimicarne, la provoleta argentina y los montaditos Claudia (carne asada desmenuzada con cebolla caramelizada y queso fundido), Lionel (chorizo criollo, queso fundido y salsa argentina) y Jimena (carne asada, chimichurri y tomate), cada uno de ellos por tres euros.