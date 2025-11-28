Estos son los restaurantes de Cádiz, San Fernando, Chiclana y Jerez donde saborear la esencia gaditana de las carnes a la brasa y verduras de La Janda

Ahora que es tiempo de compras navideñas y de comidas de empresa, los restaurantes de Cádiz se preparan para recibir a numerosos comensales. Uno de los lugares donde poder disfrutar de una buena comida sin prisas, con buena relación calidad-precio y con un espacio diseñado para ofrecer una experiencia cálida y acogedora es Fogón de Mariana.

Este pequeño asador nació en 1988 en San Fernando y, desde entonces, las carnes a la brasa, las recetas tradicionales y los ibéricos han sido el corazón de su cocina. A partir del éxito de la ciudad isleña, el concepto fue extendiéndose a otros rincones de la provincia gaditana y ahora son siete los restaurantes repartidos por Cádiz, San Fernando, Chiclana y Jerez de la Frontera. Todos estos Fogones han recibido el Traveler's Choice Award de Tripadvisor, un reconocimiento que solo consiguen los restaurantes que están entre el 10% mejor valorados del mundo.

En este tiempo, algunos de estos restaurantes como el del Centro Comercial Luz Shopping o el de la Calle Brasil (Cádiz), entre otros, han ido reabriendo con una nueva imagen tras una reforma integral del espacio. Diseños que cuentan con más luz, amplitud y una decoración moderna para que te sientas como en casa. Lo que se mantiene intacta es su comida, que sigue ganando adeptos gracias al buen hacer de sus carnes a la brasa y los productos de kilómetro cero de La Janda.

Algunos de los imprescindibles que no pueden faltar en la mesa son: sus tablas de ibéricos, las papas aliñás con ventresca de atún premium, los huevos rotos trufados, los medallones de ternera especial de La Janda con mousse de pato al Pedro Ximénez & patatas panaderas, el entrecot de ternera especial de La Janda, chuletones al peso con maduración especial o alguna de sus hamburguesas.