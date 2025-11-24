Desde un buen vino hasta un tapeo de categoría: todos los bares y restaurantes de Cádiz recomendados por la Guía Gastro 2026 de El País

Ya está aquí la Guía Gastro 2026, elaborada por los expertos gastronómicos de El País. Más de 400 direcciones sabrosas por toda España y, cómo no, la provincia de Cádiz no podía faltar en ella. Casi una veintena de bares, tabernas, heladerías, restaurantes, pastelerías y vinotecas están incluidas en esta prestigiosa guía culinaria a nivel nacional.
Tienen presencia un total de 18 establecimientos, algunos incluso repiten de años anteriores. Una ruta por los favoritos de El País que comienza en Cádiz continúa por La Janda, algunos pueblos de la Sierra de Cádiz, la Costa Noroeste y Jerez. Desde la costa de Cádiz, a La Janda, la sierra gaditana, Jerez y Costa Noroeste. Aquí tienes el listado completo para que vayas preparando tu escapada gastronómica para este 2026.
1/18Albariza en las Venas (Jerez). Un local de diseño para que la gente joven se sienta a gusto bebiendo vino
2/18Casa Rafael (Casa de Comida en Cádiz). De esencia gaditana para los que buscan una buena lubina, urta o galeras, guisos y chicharrones
3/18Bar del Partido Comunista (Sanlúcar). Un fenómeno gastronómico en el Barrio Alto donde se rinde culto al pescado fresco local
4/18El Limonero (Heladería de Cádiz) Trabajan con frutas de temporada, con clásicos como pistacho, vainilla, chocolate o limón con hierbabuena
5/18La Sorpresa (Cádiz). Taberna de tapas, entre las que destacan sus especialidades de atún rojo
6/18Mesón Cumbres Mayores (cuchareo en Cádiz). Cocina especializada en carnes ibéricas, jamón y berza gaditana
7/18Mosto Añina (Jerez). Fiel al mosto, ajo campero, revuelto de tagarninas, etc.
8/18Tasquita de Zahara (Zahara de la Sierra) Arroces que acompañan con tapeo y raciones
9/18Val de Pepe (Jerez). Apartado del centro y con comida clásica de la ciudad. Sus papas aliñás y sus albóndigas al oloroso son obligatorias
10/18Francisco La Fontanilla (Conil). Productos frescos de la lonja, mariscos, arroces...
11/18Restaurante El Castillo (Medina Sidonia). Las carnes y los guisos, acompañados de patatas fritas caseras son su fuerte
12/18Bar Josefi (Zahara de la Sierra) Un acierto son las albóndigas de venado o el arroz con leche de cabra payoya
13/18Las Rejas (Tarifa) Un lugar donde se venera al pescado. Las croquetas de choco son únicas y el atún en manteca inigualables
14/18Pastelería Jesús (Jerez). Aquí se elaboran artesanalmente el pan de Cádiz, el tocinillo de cielo y pestiños
15/18Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle) Sus menús Celemín y Fanega son un lujo de primer nivel en este restaurante con estrella Michelin
16/18Taberna der Guerrita (típica bodega de Sanlúcar). Más de 1.200 vinos y cocina sanluqueña de pescaíto frito
17/18Casa Bigote (Sanlúcar) Con vistas a Doñana, sus imprescindibles son las ortiguillas y los langostinos de Sanlúcar
18/18El Faro (Cádiz) En el barrio de La Viña, sus tortillitas de camarones, albóndigas de marisco y pescados son increíbles