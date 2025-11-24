Uno de los platos del restaurante Francisco La Fontanilla
Desde un buen vino hasta un tapeo de categoría: todos los bares y restaurantes de Cádiz recomendados por la Guía Gastro 2026 de El País

La gastronomía de Cádiz, Jerez, Sanlúcar, Zahara de la Sierra, Conil, Medina y Alcalá del Valle protagonizan esta prestigiosa guía gastronómica nacional

Ya está aquí la Guía Gastro 2026, elaborada por los expertos gastronómicos de El País. Más de 400 direcciones sabrosas por toda España y, cómo no, la provincia de Cádiz no podía faltar en ella. Casi una veintena de bares, tabernas, heladerías, restaurantes, pastelerías y vinotecas están incluidas en esta prestigiosa guía culinaria a nivel nacional.

Tienen presencia un total de 18 establecimientos, algunos incluso repiten de años anteriores. Una ruta por los favoritos de El País que comienza en Cádiz continúa por La Janda, algunos pueblos de la Sierra de Cádiz, la Costa Noroeste y Jerez. Desde la costa de Cádiz, a La Janda, la sierra gaditana, Jerez y Costa Noroeste. Aquí tienes el listado completo para que vayas preparando tu escapada gastronómica para este 2026.

Albariza en las Venas (Jerez). Un local de diseño para que la gente joven se sienta a gusto bebiendo vino
Casa Rafael (Casa de Comida en Cádiz). De esencia gaditana para los que buscan una buena lubina, urta o galeras, guisos y chicharrones
Bar del Partido Comunista (Sanlúcar). Un fenómeno gastronómico en el Barrio Alto donde se rinde culto al pescado fresco local
El Limonero (Heladería de Cádiz) Trabajan con frutas de temporada, con clásicos como pistacho, vainilla, chocolate o limón con hierbabuena
La Sorpresa (Cádiz). Taberna de tapas, entre las que destacan sus especialidades de atún rojo
Mesón Cumbres Mayores (cuchareo en Cádiz). Cocina especializada en carnes ibéricas, jamón y berza gaditana
Mosto Añina (Jerez). Fiel al mosto, ajo campero, revuelto de tagarninas, etc.
Tasquita de Zahara (Zahara de la Sierra) Arroces que acompañan con tapeo y raciones
Val de Pepe (Jerez). Apartado del centro y con comida clásica de la ciudad. Sus papas aliñás y sus albóndigas al oloroso son obligatorias
Francisco La Fontanilla (Conil). Productos frescos de la lonja, mariscos, arroces...
Restaurante El Castillo (Medina Sidonia). Las carnes y los guisos, acompañados de patatas fritas caseras son su fuerte
Bar Josefi (Zahara de la Sierra) Un acierto son las albóndigas de venado o el arroz con leche de cabra payoya
Las Rejas (Tarifa) Un lugar donde se venera al pescado. Las croquetas de choco son únicas y el atún en manteca inigualables
Pastelería Jesús (Jerez). Aquí se elaboran artesanalmente el pan de Cádiz, el tocinillo de cielo y pestiños
Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle) Sus menús Celemín y Fanega son un lujo de primer nivel en este restaurante con estrella Michelin
Taberna der Guerrita (típica bodega de Sanlúcar). Más de 1.200 vinos y cocina sanluqueña de pescaíto frito
Casa Bigote (Sanlúcar) Con vistas a Doñana, sus imprescindibles son las ortiguillas y los langostinos de Sanlúcar
El Faro (Cádiz) En el barrio de La Viña, sus tortillitas de camarones, albóndigas de marisco y pescados son increíbles
