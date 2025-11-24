Desde un buen vino hasta un tapeo de categoría: todos los bares y restaurantes de Cádiz recomendados por la Guía Gastro 2026 de El País

Ya está aquí la Guía Gastro 2026, elaborada por los expertos gastronómicos de El País. Más de 400 direcciones sabrosas por toda España y, cómo no, la provincia de Cádiz no podía faltar en ella. Casi una veintena de bares, tabernas, heladerías, restaurantes, pastelerías y vinotecas están incluidas en esta prestigiosa guía culinaria a nivel nacional.

Tienen presencia un total de 18 establecimientos, algunos incluso repiten de años anteriores. Una ruta por los favoritos de El País que comienza en Cádiz continúa por La Janda, algunos pueblos de la Sierra de Cádiz, la Costa Noroeste y Jerez. Desde la costa de Cádiz, a La Janda, la sierra gaditana, Jerez y Costa Noroeste. Aquí tienes el listado completo para que vayas preparando tu escapada gastronómica para este 2026.