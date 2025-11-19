Este restaurante de Cádiz se corona como el mejor de Andalucía en los premios de Tapas Magazine

La gastronomía de Cádiz vuelve a posicionarse a nivel nacional y, en esta ocasión, ha sido en los premios de Tapas Magazine, una prestigiosa revista gastronómica de España. La IV edición de los premios T de Oro ha premiado al mejor restaurante de cada comunidad autónoma por su excelencia y contribución a la cocina española, y, en el caso de Andalucía, el premio ha recaído en la capital gaditana.

El restaurante Mare, capitaneado por el barbateño Juan Viu, ha recibido la T de Oro de Andalucía 2025 en el club Forbes House de Madrid. “Recibir este premio tan importante en la gastronomía nacional y que lo reconozcan como el mejor restaurante de Andalucía es un premio gratificante que nos ayuda a seguir creciendo, creyendo y a seguir cocinando, que es lo que nos gusta”, confesó Juan Viu a Tapas Magazine tras recibir el premio.

Juan Viu tras lograr la T de Oro de Andalucía 2025 / Cedida

Sobre estos prestigiosos premios, el presidente de SpainMedia y editor y director de Tapas Magazine destacó, durante la gala, que “las de T de Oro son los Globos de Oro para los Oscar, los premios Feroz para los Goya”. Además, en estos cuatro años de premios, no es la primera vez que la provincia gaditana triunfa, pues en la anterior edición el premio fue a parar en Mesón Sabor Andaluz, en Alcalá del Valle.

Mare con sabor a mar

Este restaurante de Cádiz, recomendado por la Guía Michelin, es un espacio pequeño donde se refleja la esencia del mar en cada uno de sus innovadores platos. Con solo tres mesas, el restaurante ofrece una experiencia exclusiva en un entorno minimalista, donde los tonos blancos y azules evocan la frescura de la costa gaditana. La barra, ubicada en el centro del local, permite a los comensales observar cómo Juan Viu y su equipo finalizan las elaboraciones a la vista. Situado en pleno centro de Cádiz, Mare es un lugar donde cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia cercana y auténtica.

En Mare se honra el sabor del mar y la riqueza de la tierra gaditana. Ofrece una comida de temporada que celebra los productos locales, trabajados con dedicación por pequeños productores de la región. Así que si quieres vivir una experiencia gastronómica de calidad y cercanía, cada bocado te hará vivir sensaciones inolvidables.