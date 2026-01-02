De la Navidad al Carnaval de Cádiz: todas las citas gastronómicas que no puedes perderte en enero y febrero de 2026

La Cabalgata de Reyes Magos de Cádiz, que tendrá lugar el próximo 5 de enero, cerrará por todo lo alto la programación de actividades navideñas en el corazón de la ciudad más antigua de Occidente. Desde que comenzó el pasado 27 de noviembre, Cádiz ha brillado con luz propia con su decoración, espectáculos, conciertos y un sinfín de actividades.

Ahora en enero llega su fecha más especial, su seña de identidad: el Carnaval de Cádiz. La revista Traveler lo definió como uno de los más espectaculares del mundo, por su carácter “divertido y original”. Antes de que la Tacita de Plata se convierta en un escenario al aire libre repleto de ingenio, color, humor y mucho arte, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla dará comienzo el próximo domingo, 11 de enero, con un total de 179 grupos.

De los villancicos y zambombas pasaremos a las comparsas, chirigotas, cuartetos y coros, en cuestión de días. Así que, si eres un apasionado del Carnaval de Cádiz o simplemente quieres vivir el ambiente de esta festividad catalogada de Interés Turístico Internacional desde 1980, toma nota de las fechas de las fiestas gastronómicas más esperadas de este 2026.

El sabor del Carnaval de Cádiz

Durante el mes de enero y hasta que llegue la Gran Final de adultos el 13 de febrero, el Gran Teatro Falla será el epicentro de un concurso que acapara todas las miradas. El barrio de La Viña volverá a latir con el ambiente de las agrupaciones y las coplas que vendrán dispuestas a llegar a los corazones de los gaditanos y las gaditanas.

De la mano de esta festividad, la gastronomía también se hace notar. El Carnaval de Cádiz trae consigo diversos actos gastronómicos para que disfrutes, no solo de sus coplas, también de su sabor. Citas gastronómicas en las que podrás disfrutar de degustaciones gratuitas y un excelente ambiente carnavalesco en sus calles del casco histórico.

Dará el pistoletazo de salida la Pestiñada Popular, que tendrá lugar el sábado, 10 de enero, a partir de las 21:30 horas en la plaza Fragela; un día antes del comienzo del COAC 2026. Le seguirá la Ostionada Popular el domingo, 25 de enero, que comenzará a las 13:30 horas en la plaza de San Antonio.

El mes siguiente, el 1 de febrero, coincidirán la Erizada Popular en la calle de La Palma, a partir de las 13:30 horas; y la Mejillonada Popular en la peña La Perla, también a las 13:30 horas. Los últimos actos gastronómicos serán el 8 de febrero, que tendrá lugar la Gambada Popular a las 13:30 horas en la peña La Perla y la Chicharronada Popular, que celebrará su primera edición en la plaza de la Catedral a partir de esa misma hora. Ahora que ya conoces todas las fechas, apúntalas en el calendario y no te pierdas ninguna.