El mercado navideño de Cádiz que deja asombrados a los turistas: a los pies de la Catedral y en pleno corazón de la ciudad más antigua de Occidente
Los puestos de artesanía de la plaza de la Catedral se unen al resto de actividades de la programación navideña que podrás disfrutar en Cádiz
El photocall más navideño está en San Fernando: hazte una fotografía y crea tu propia postal en la plaza de la Navidad
La increíble decoración navideña que luce Cádiz en la plaza de San Juan de Dios te puede parecer asombrosa si aún no te has adentrado en las calles de su casco histórico. Esta mágica bienvenida al corazón de la ciudad más antigua de Occidente es solo un aperitivo de todo lo que irás descubriendo a tu paso, a medida que vas serpenteando por sus históricas calles.
La trimilenaria brilla con más fuerza que nunca por estas fechas tan especiales. Además de su iluminación, se suma el espectáculo de luces y sonido en esta emblemática plaza, donde podrás continuar disfrutando de sus pases diarios a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas. Más de un centenar de actividades en 40 espacios diferentes de la ciudad protagonizan el programa de ‘Una Navidad para Cádiz’, que hacen disfrutar a los diferentes barrios gaditanos por estas fechas.
Pero si hay algo que no puede faltar en estas fechas es un Mercado de Artesanía. Un año más vuelve a situarse en la plaza de la Catedral, con 17 stands con productos de los artesanos gaditanos. En pleno corazón gaditano, este mercadillo con encanto estará abierto al público hasta el 5 de enero.
Horarios para visitarlo
Podrás hacer tus compras para el Día de Reyes en este encantador espacio situado en la plaza de la Catedral hasta el día 5 de enero. Los horarios son: de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Mientras que el 31 de diciembre abrirá de 11:00 a 19:00 horas, el 1 de enero de 17:30 a 22:00 horas y el 5 de enero de 11:00 a 00:00 horas.
Programación Navidad del 29 de diciembre al 5 de enero
29 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- “ÉRASE UNA VEZ EN... EL MUSEO DE LAS CORTES”. Dos cuentacuentos ofrecerán sus historias sobre personajes, objetos y/o hechos históricos relacionados con el museo y la Navidad.. SALA CORTES. Museo Las Cortes. Duración aprox: 30-40 Min. Reservas en: 956 221788. Máximo: 35 Pax. 11:00 horas.
- ¡OOOHHH, SE HAN ESCAPADO DE UN CUADRO¡ Recreación histórica: diversos personajes ataviados de época, pasean por el Museo interactuando con el público. Museo Las Cortes. Pase 1: 12:30 horas. Pase 2: 17:00 horas (No necesita reserva)
- CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago
- PRECAMPANADAS INFANTILES - Plaza. de San Juan de Dios - 18:00 A 21:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
30 DE DICIEMBRE DE 2025
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- “ÉRASE UNA VEZ EN... EL MUSEO DE LAS CORTES”. Dos cuentacuentos ofrecerán sus historias sobre personajes, objetos y/o hechos históricos relacionados con el museo y la Navidad.. SALA CORTES. Museo Las Cortes. Duración aprox: 30-40 Min. Reservas en: 956 221788. Máximo: 35 Pax. 11:00 horas.
- ¡OOOHHH, SE HAN ESCAPADO DE UN CUADRO¡ Recreación histórica: diversos personajes ataviados de época, pasean por el Museo interactuando con el público. Museo Las Cortes. Pase 1: 12:30 horas. Pase 2: 17:00 horas (No necesita reserva)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- VISITA GUIADA AL MUSEO LITOGRÁFICO. Visita y muestra de trabajos de grabado y litografía en el taller. Museo Litográfico. Duración: 60 min. Reservas en: 956 282663. Máximo 25 Pax. 18:00 horas
- CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago
- VISITA TEATRALIZADA A LA COLECCIÓN “TÍTERES DEL MUNDO”. Dos titiriteros guiarán la visita a la colección, realizando una exhibición con algunos de los títeres que la integran. MUSEO DEL TITERE Duración: 60 MIN. Reservas en: 956 276846. Máximo 35 Pax. Pase 1: 11:00 horas. Pase 2: 12:30 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
2 DE ENERO DE 2026
- VISITA DEL CARTERO REAL Y ESTRELLA DE ORIENTE. Biblioteca Adolfo Suárez (Avda. San Severiano s/n). Pendiente de Horario
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- VISITA TEATRALIZADA A LA COLECCIÓN “TÍTERES DEL MUNDO”. Dos titiriteros guiarán la visita a la colección, realizando una exhibición con algunos de los títeres que la integran. MUSEO DEL TITERE Duración: 60 MIN. Reservas en: 956 276846. Máximo 35 Pax. Pase 1: 11:00 horas. Pase 2: 12:30 horas
- ¡OOOHHH, SE HAN ESCAPADO DE UN CUADRO¡ Recreación histórica: diversos personajes ataviados de época, pasean por el Museo interactuando con el público. Museo Las Cortes. Pase 1: 12:30 horas. Pase 2: 17:00 horas (No necesita reserva)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- VISITA GUIADA AL MUSEO LITOGRÁFICO. Visita y muestra de trabajos de grabado y litografía en el taller. Museo Litográfico. Duración: 60 min. Reservas en: 956 282663. Máximo 25 Pax. 18:00 horas
- CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
3 DE ENERO DE 2026
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- VISITA TEATRALIZADA “LA PUERTA DE TIERRA: EL BASTIÓN DEFINITIVO”. Actores caracterizados de época ofrecen recorrido por las murallas y torreón del monumento puerta de tierra. MONUMENTO PUERTA DE TIERRA. Duración: 90 min. aprox. Reservas en: Reservas en: 956 22 17 88. Máximo 50 personas. 11:30 horas
- VISITA GUIADA AL MUSEO LITOGRÁFICO. Visita y muestra de trabajos de grabado y litografía en el taller. Museo Litográfico. Duración: 60 min. Reservas en: 956 282663. Máximo 25 Pax. 18:00 horas
- CIA. LA TÍA Norica. AUTOS DE NAVIDAD - Teatro del Títere La Tía Norica - 18:00 horas. Espectáculo de pago
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
4 DE ENERO DE 2026
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
5 DE ENERO DE 2026
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30) (Hasta el 9 de enero)
También te puede interesar
Lo último