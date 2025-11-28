Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz
La luz de la estrella María Moreno alumbra a lo grande la Navidad de Cádiz

28 de noviembre 2025 - 20:31

Desde este viernes, 28 de noviembre, Cádiz ya está vestida de Navidad. La inauguración ha sido en la Plaza de San Juan de Dios con un espectáculo de baile, música y luz de la bailaora María Moreno, seguido de los villancicos del grupo gaditano flamenco ‘Puro Cádiz’.

1/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
2/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
3/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
4/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
5/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
6/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
7/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
8/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
9/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
10/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
11/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
12/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
13/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
14/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
15/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
16/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
17/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
18/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
19/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
20/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente
21/21 Las imágenes del encendido del alumbrado especial de la Navidad 2025 en Cádiz / Lourdes de Vicente

