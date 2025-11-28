La luz de la estrella María Moreno alumbra a lo grande la Navidad de Cádiz

Así ha sido el espectáculo para encender las luces de Navidad en Cádiz con la bailaora María Moreno

"Una estrella alumbra nuestro caminar", cantaba el grupo de villancicos Puro Cádiz mientras bailaba María Moreno ante la Casa Consistorial. La artista gaditana ha sido esa estrella que ha encendido la Navidad en un impresionante espectáculo que ha entusiasmado al gentío que se ha dado cita en la plaza de San Juan de Dios para contemplar cómo las luces navideñas se iban encendiendo a cada taconeo de la bailaora.

Moreno, vestido blanco y mantón del mismo color, comenzó bailando sobre una plataforma en mitad de la plaza, representando al Espíritu de la Luz, una metáfora de la esperanza, la tradición y el arte gaditano, en una fusión de flamenco, música sinfónica ligera y efectos especiales.

Arrancó ovaciones cuando su zapateo activó las primeras luces, dando vida a los grandes arcos luminosos que este año custodian la plaza. Tras unos minutos donde derrochó, divina, el arte que acostumbra a desparramar, el foco de atención se volvía hacia un balcón de la iglesia de San Juan de Dios, donde la violonchelista Isidora O’Ryan interpretó una pieza mientras caían copos de nieve.

María Moreno ganaba así tiempo para trasladarse al escenario ubicado ante el Ayuntamiento, donde le esperaba Puro Cádiz, con Anabel Rivera, Adri Luna y compañía, para darle a la protagonista de la noche el compás necesario para lucirse en un apoteósico fin de fiesta con fuegos sobre el edificio municipal y lluvia de papelillos y serpentinas. En ese momento, la orgía lumínica invadía San Juan de Dios y se extendía ya por toda la ciudad.

En menos de veinte minutos, el arte flamenco encendió Cádiz. Junto al Consistorio lucían las grandes campanas navideñas de la calle Pelota y en la otra parte de San Juan de Dios brillaban los enormes ángeles que 'tocan' trompetas.

La bailaora, entregada y con la felicidad pintada en el rostro, sacó al escenario al alcalde, Bruno García, y sus ediles Beatriz Gandullo y José Carlos Teruel. En los munícipes también se reflejaba la satisfacción de que las cosas habían salido como se preveía.

Acabado el espectáculo, Puro Cádiz se quedó cantando para amenizar la tarde, desgranando temas incluidos en su último disco ‘Herencia de un barrio’, mientras el centro de la ciudad era un hervidero de familias disfrutando del ambiente y de los ornamentos luminosos que decorarán las calles hasta el 5 de enero.