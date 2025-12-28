El photocall más navideño está en San Fernando: hazte una fotografía y crea tu propia postal en la plaza de la Navidad

La magia y el espíritu navideño aún no se han ido, pues todavía vienen fechas muy marcadas en el calendario para seguir disfrutando del mejor ambiente de la Navidad. Uno de los lugares donde la magia sigue latiendo con fuerza es San Fernando, cuya decoración y planes navideños han vuelto a sorprender a todos.

Este municipio de Cádiz, que nada tiene que envidiar a cualquier ciudad de Europa, se transforma por completo en un escenario sacado de cualquier película navideña. El centro neurálgico donde vivir momentos repletos de ilusión es la plaza del Rey, conocida en estos días como la plaza de la Navidad.

En este céntrico escenario te resultará imposible “no hacerte un selfie o una foto con familia o con amigos en la entrada de Muérdago y llevarte a casa un pedacito de este escenario único que conjuga el mercadillo Besugo Market, el árbol, el Ayuntamiento de San Fernando y un super ambiente navideño digno de una gran ciudad”, señalan desde Turismo de San Fernando.

A diario el ambiente está más que asegurado en este céntrico lugar, rodeado de bares, restaurantes y cafeterías, donde poder tomar una pausa mientras te dejas llevar por el ambiente navideño. Aquí podrás recorrer los diferentes puestos de este mercadillo navideño, así como visitar por dentro la increíble decoración y el Belén Municipal del Ayuntamiento de San Fernando. Te resultará imposible no detenerte para fotografiar cualquier detalle de su impresionante decoración navideña. Así que si todavía no lo has hecho, ¿a qué estás esperando?