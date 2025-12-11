Podría ser Laponia, pero este municipio de Cádiz no tiene nada que envidiarle a cualquier ciudad de Europa en Navidad

Con el alumbrado navideño ya encendido en casi todos los rincones de España y, sobre todo, en las ciudades europeas, el espíritu de la Navidad parece que ha llegado para quedarse. En la provincia de Cádiz estas fechas se viven con especial ilusión en cada uno de sus municipios, no solo en la capital gaditana. Chiclana, El Puerto, Conil, Sanlúcar, Jerez y los pueblos de la Sierra de Cádiz, entre otros.

Que no cunda el pánico, no me he olvidado del maestro de ceremonias: San Fernando. Este municipio de Cádiz vuelve a posicionarse como uno de los imprescindibles para celebrar la Navidad con magia e ilusión. Las tardes de diciembre son perfectas para abrigarse, salir a pasear y calentarse con un buen café o chocolate con churros. Pero más perfectas son si a este paseo le añades visitar el mayor mercadillo navideño de la provincia de Cádiz y la increíble decoración del Ayuntamiento más grande de Andalucía y el tercero de España. Así que apunta estos dos planes en uno para no perderte nada.

Besugo Market, el mayor mercadillo de la provincia

No seas de los que deja todo para última hora y visita Besugo Market, el mercadillo navideño situado en la plaza del Rey, en San Fernando. Hasta el 5 de enero podrás recorrer sus 20 puestos de artesanía, textil, bisutería, gastronomía, etc. Los horarios son: de lunes a jueves de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas. Viernes, sábados y domingos de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 horas. En enero el horario será ininterrumpido de 10:00 a 22:00 horas.

El Ayuntamiento con la decoración más mágica de Cádiz

La Casa Consistorial es otro de los grandes atractivos estas navidades en San Fernando. También en la plaza del Rey se encuentra este emblemático e histórico edificio de estilo neoclásico, mandado a construir en 1778. Desde el 10 de junio de 2007, el Ayuntamiento de San Fernando está catalogado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento. Además, es el mayor edificio consistorial de Andalucía y el tercero más grande de España.

Durante estas fechas puedes visitar su decoración navideña, tanto en el exterior como en el interior. Los horarios para visitarlo son de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas, los fines de semana de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de 11:00 a 14:00 horas. Los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero permanecerá cerrado.