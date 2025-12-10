Planazo para ir con niños aunque llueva o haga frío: la mayor exposición de dinosaurios que rugen y parecen vivos está en San Fernando

No todo van a ser planes navideños. Más allá de los espectáculos infantiles, los belenes vivientes, los mercadillos o los espectáculos de luces y sonidos, también hay tiempo para divertirse sin dejar de lado el espíritu aventurero. Así que te animamos a recorrer la exposición Criaturas Jurásicas, en el parking del Centro Comercial Bahía Sur.

Hasta el 7 de enero, esta zona transforma en un mundo jurásico donde las familias podrán vivir una experiencia inolvidable. Estas enormes criaturas rugen, se mueven y parecen vivos en una exposición que cuenta con realidad virtual única en España, el T-Rex animatrónico más grande del país y dinosaurios a escala real.

Desde el gigantesco Tyrannosaurus Rex hasta el curioso Velociraptor, te esperan más de 40 especies a tamaño real en una exposición que no deja indiferente a nadie. Así que si estas navidades buscas un plan diferente, aquí podrás encontrar actividades para todas las edades: talleres infantiles, proyecciones en 3D y photocalls para llevarte el recuerdo más salvaje.

Horarios y precios

‘Criaturas Jurásicas’ se ha convertido en uno de los espectáculos de dinosaurios más importantes de España. Más de 400.000 personas disfrutaron de esta exposición única basada en el mundo jurásico. Hasta el 7 de enero podrás disfrutar de este recorrido y numerosas actividades en la gran carpa instalada en el parking del Centro Comercial Bahía Sur.

Abren de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas; sábados, domingos y días festivos, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. En cuanto a las entradas se pueden adquirir a través de la web y tienen un precio de 8 euros (general) y 6 euros (niños de entre 2 y 12 años).