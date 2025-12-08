El pequeño pueblo de Cádiz perfecto para una escapada navideña: tiene un sabor medieval y su Belén Viviente es uno de los más queridos de la provincia

Desde que las primeras zambombas empiezan a escucharse y los dulces navideños hacen acto de presencia en los hogares ya no hay quien detenga el espíritu de la Navidad. Los pueblos de Cádiz sacan toda su artillería pesada para que vecinos y visitantes disfruten de estas fechas tan especiales, así que es difícil decantarse por solo uno de ellos.

Ubrique, Arcos, Paterna de Rivera, Grazalema, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz y Benamahoma, son algunos de los que cuentan con una extensa programación para que disfrutes de una Navidad diferente. Otro de los pueblos que no pueden quedarse atrás en estas fechas es Medina Sidonia, conocido por sus dulces navideños y por tener uno de los Belenes Vivientes más queridos de la provincia gaditana.

Así que, si estas navidades quieres descubrir la magia de este pueblo con encanto de La Janda, conocido por ser el Balcón de la Bahía de Cádiz, toma nota de todas las actividades que habrá durante el mes de diciembre y enero:

Programación diciembre

Del 5 al 8 de diciembre. Jornada de puertas abiertas

Miércoles 10 de diciembre. Exhibición de la Asociación Salud y Actividad Física . Pabellón polideportivo, 18:00 horas.

. Pabellón polideportivo, 18:00 horas. Jueves 11 de diciembre. Exhibición de la Asociación Salud y Actividad Física. Pabellón polideportivo, 18:00 horas.

Pabellón polideportivo, 18:00 horas. Del 12 al 14 de diciembre. Parque infantil de atracciones . Lugar por determinar.

. Lugar por determinar. Domingo 14 de diciembre. Belén Viviente 2025. Conjunto Histórico-Artístico, de 12 a 19:00 horas.

Miércoles 17 de diciembre. Danza por Navidad Salud y Actividad Física . Plaza de España, 11:00 horas.

Jueves 18 de diciembre. Torneo navideño de baloncesto 'Intercentros' Club Baloncesto Medina Sidonia. Pabellón polideportivo, 08:30 horas. Cartero Real Parroquia San Juan de Dios. Parroquia San Juan de Dios, de 16:00 a 20:00 horas.

Viernes 19 de diciembre. Casa de Papá Noel en Los Badalejos. El Molino de Los Badalejos a partir de las 18:00 horas. Fiesta juvenil 'Bienvenidas Vacaciones de Navidad'. Carpa de Navidad, de 20:00 a 03:00 horas.

Sábado 20 de diciembre. Zambomba 'Cal y Cerro'. Plaza de la Iglesia Mayor, a partir de las 19:00 horas. Organiza: AVV Cal y Cerro del Barrio de Santa María. Visita la Casa de Papá Noel, calle San Francisco de Paula, de 16:00 a 20:00 horas. Citas por WhatsApp 608928834. Buñuelá 'Cristo de la Sangre', plaza de la Cruz, a partir de las 17:00 horas. Fiesta Navidad 2025 en la Carpa de Navidad, de 22:00 a 04:00 horas.

Domingo 21 de diciembre. 'Desafío 210, Corre por una buena causa'. Complejo deportivo Prado de la Feria, a partir de las 10:30 horas. Organiza: Promove. Papanoelada motera en la plaza de España, a partir de las 12:00 horas, organiza Club H-DC Eritea. Actuación de 'A Toda Vela', calle San Juan, a partir de las 17:00 horas. Visita la Casa de Papá Noel, calle San Francisco de Paula, de 16:00 a 20:00 horas, citas por WhatsApp 608928834. Buñuelá 'Cristo de la Sangre' en la plaza de la Cruz, a partir de las 17:00 horas.

Lunes 22 de diciembre. Desayuno Mayores en Hogar del Pensionista. 'Nuestra Señora de la Paz' y Centro Lúdico de la Tercera Edad. De 10:00 a 12:00 horas. Visita la Casa de Papá Noel, calle San Francisco de Paula, de 16:00 a 20:00 horas, citas por WhatsApp 608928834. Buñuelá 'Cristo de la Sangre', plaza de la Cruz, a partir de las 17:00 horas.

Martes 23 de diciembre. Desayuno Mayores San José de Malcocinado y Los Badalejos, Venta El Soldao, de 10:00 a 12:00 horas. Cabalgata de Papá Noel, a partir de las 17:30 horas, calles del centro histórico. Zambomba flamenca coro peña 'Juanito Berrocal', a partir de las 18:30 horas en plaza de España.

Miércoles 24 de diciembre. Fiesta de Nochebuena, carpa de Navidad, de 18:00 a 05:00 horas.

Viernes 26 de diciembre. Torneo Pádel Navidad (26, 27 y 28 de diciembre), concejalía de Deportes y Medina Pádel Indoor.

Sábado 27 de diciembre. Torneo navideño de ajedrez. Salón Cultural calle Muro, a partir de las 10:00 horas. Inscripciones a través del correo: clubdeajedrezconil@gmail.com. Fiesta guateque navideño, actuación Grupo Tabú, en la carpa de Navidad, de 17:00 a 20:00 horas. Fiesta Navidad 2025, carpa de Navidad de 22:00 a 04:00 horas.

Domingo 28 de diciembre. 'San Silvestre Asidonense', salida desde la plaza de España a las 17:00 horas, organizan la concejalía de Deportes y Asociación Deportiva 'El Cerníkalo'. Actuación de 'El Ángel de la Música', calle San Juan, a partir de las 17:00 horas.

Lunes 29 de diciembre. Visita guiada belenes, concurso municipal. Necesario inscribirse WhatsApp 608928834

Martes 30 de diciembre. Preuvas infantil, plaza de España, a las 17:00 horas. Concierto Unión Musical Asidonense 'Fin de Año', en el teatro municipal a las 20:00 horas.

Miércoles 31 de diciembre. Fiesta de nochevieja, carpa de Navidad, de 16:00 a 05:00 horas.

Programación enero