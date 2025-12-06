La calle más navideña de Medina Sidonia que enamora al visitante este fin de semana: visita gratis los monumentos y compra tus primeros dulces

Medina Sidonia se convierte en un auténtico cuento de Navidad cuando llega diciembre. El olor más dulce de sus obradores e históricas pastelerías se entremezclan con el espíritu navideño que se respira por el casco histórico de este pueblo de Cádiz. Un paseo por sus calles te llevará a enamorarte de su patrimonio histórico, artístico y cultural.

Las flores de Pascua ya decoran sus calles, sobre todo, las de la calle Atahona y sus patios y callejones colindantes. Esta céntrica calle está despertando la curiosidad de todo aquel que pasa por ella porque se han instalado unos paraguas de color blanco a modo de toldo, que invitan a fotografiarse debajo de ellos.

Esta calle se encuentra en el casco histórico, en las inmediaciones del Mercado de Abastos, la Oficina de Turismo, el Ayuntamiento de Medina, el Convento de San Cristóbal y Santa Rita y Sobrina de las Trejas (ambos acaban de recibir un Solete de Navidad de la Guía Repsol). En la zona también está la pastelería Ntra. Sra. de la Paz, que desde 1918 deleitan con sus tortas pardas, amarguillos, pasteles de yema y almendras.

Medina Sidonia, el pueblo de la Navidad

Cada año los vecinos se afanan por decorar las fachadas de sus hogares y negocios, para recibir a los visitantes por estas fechas tan especiales. Tanto la plaza de España, como la fachada del Ayuntamiento de Medina Sidonia, cuentan con una preciosa decoración navideña que invita a soñar y, cómo no, a llevarse una fotografía de recuerdo al visitar el pueblo más navideño de Cádiz.

Este sábado, domingo y lunes, 8 de diciembre, podrás visitar de manera gratuita sus monumentos, gracias a la XX edición de las Jornadas de Puertas Abiertas. Será una buena ocasión para disfrutar de la tradición, conocer su patrimonio histórico, artístico y cultural, además de saborear su gastronomía local. Además de poder visitar el Castillo de Medina Sidonia, el Museo y Conjunto Arqueológico Romano, la Calzada Romana y el Museo Etnográfico, también podrás disfrutar de las actuaciones y planes culturales que ofrecen durante estos días. Podrás consultarlo aquí.