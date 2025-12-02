Estos son los Soletes de Navidad en Cádiz: restaurantes, obradores y cafeterías para comerse los mejores sabores navideños

La Guía Repsol quiere que esta Navidad comas como se merece la ocasión, así que ha presentado más de 300 Soletes de Navidad repartidos por casi todas las provincias de España. De entre ellos, 56 son de Andalucía y 8 de la provincia de Cádiz. Una selección de restaurantes, bares, vinotecas y cafeterías con un ambiente que se vuelve más especial los días clave, así como hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños.

Es tiempo para celebrar con alegría las fiestas, las cenas con amigos se alargan y los churros con chocolate y dulces típicos de la Navidad se vuelven más apetecibles que de costumbre. Así que con las recomendaciones de los Soletes de Navidad se te hará la boca agua con estas propuestas entre las que destaca el Monasterio de San Cristóbal y Santa Rita, que es la distinción novedosa a las congregaciones religiosas.