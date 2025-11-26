De ser el mejor de Andalucía a conseguir su primera estrella Michelin: así es el menú degustación de este restaurante de Cádiz con sabor a mar

El restaurante Mare está disfrutando de una doble celebración. Hace una semana se posicionó como el mejor restaurante de Andalucía tras recibir la T de Oro de Tapas Magazine y hoy está celebrando su primera estrella Michelin. Cabe recordar que ya había sido recomendado en la Guía Michelin, pero con esta prestigiosa distinción se une al firmamento de las estrellas de la provincia de Cádiz, siendo 11 repartidas entre 7 restaurantes en total.

En el restaurante Mare se honra el sabor del mar y la riqueza de la tierra gaditana desde el corazón de Cádiz. El barbateño Juan Viu, finalista en 2021 al premio ‘Cocinero Revelación’ en Madrid Fusión, ha sabido transmitir su pasión por la gastronomía en este restaurante donde busca la excelencia de la cocina tradicional gaditana. Aquí homenajea a la tradición marinera, combinando la esencia de los guisos con técnicas contemporáneas.

Un menú con sabor a mar

El restaurante Mare es un espacio pequeño y acogedor, diseñado especialmente para dejarse llevar por la esencia del mar. Este espacio minimalista, decorado en tonos blancos y azules, cuenta con tres mesas, haciendo que la experiencia sea aún más exclusiva. Además, la barra está ubicada en el centro del local, permitiendo a los comensales observar cómo Juan Viu y su equipo finalizan las elaboraciones a la vista.

Su cocina está inspirada en la de las madres y las abuelas, con platos llenos de sabor y elaborados con productos frescos de las lonjas locales. Su menú degustación varía según el mercado, destacando así la sencillez, autenticidad y el respeto por la identidad culinaria de Cádiz, pero siempre ligada a la cultura del mar.

El precio del menú degustación es de 98 euros, con opción a maridaje por 65 euros más. Los platos de los pases son: consomé de camarones, piriñaca, gazpachuelo de boquerones, quisquillas y encurtidos, toffee de calamar, piñones de la breña y cigala, puchero y erizo, perdiz y berberecho, navaja esparragá, salmonete en sobrehúsa de conejo, el atún en tomate de mi abuela Trini, corzo y chirlas; de postre: escabeche de calabaza, tarta san marcos y chocolate sherry. Los platos pueden variar según la oferta diaria del mercado.