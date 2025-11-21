Así fue la experiencia del chef José Andrés durante su visita al restaurante de Cádiz mejor de Andalucía: "Visita y diles que yo te envíe"

Durante el mes de julio el chef José Andrés disfrutó de un tour gastronómico por la trimilenaria de la mano de Juan Viu, chef del restaurante Mare. Ambos compartieron en sus redes sociales la experiencia gastronómica por la ciudad, incluyendo este restaurante de la plaza Candelaria, los churros de La Guapa y los quesos de la Quesería Cabra Loca.

El fundador de ‘World Central Kitchen’ es un enamorado de la gastronomía gaditana, y así lo demuestra cada vez que visita la provincia. Durante este tour gastronómico quedó tan sorprendido de los sabores de Barbate de la cocina de Mare que no dudó en compartir en sus redes esta experiencia. Como un auténtico visionario parece que vaticinó el éxito del restaurante Mare, que acaba de conseguir la T de Oro de Andalucía 2025 en los premios de Tapas Magazine.

En su publicación detalló: “Mare, del joven y fantástico chef Juan Viu, para solo doce comensales en el casco histórico de Cádiz, celebrando la localidad en la que nació: sabores de Barbate y Cádiz, susurros de bondad y creatividad. Visita y diles que yo te envié”, afirmó José Andrés en sus redes sociales.

Por su parte, Juan Viu también quiso compartir con sus seguidores el paso del chef José Andrés por su restaurante, y llegó a asegurar que "es todo un honor poder recibir al chef José Andrés en el restaurante Mare. Una persona que traspasa los grados de bondad, honestidad y solidaridad".

Además de la recomendación del chef José Andrés, también está recomendado por la Guía Michelin 2025. Un sello de calidad que ahora se suma al éxito que ha conseguido en los premios de Tapas Magazine.

Sobre Mare restaurante

Está situado en la plaza Candelaria, en pleno corazón del casco histórico de Cádiz. Con solo tres mesas, el restaurante ofrece una experiencia exclusiva en un entorno minimalista, donde los tonos blancos y azules evocan la frescura de la costa gaditana. La barra, ubicada en el centro del local, permite a los comensales observar cómo Juan Viu y su equipo finalizan las elaboraciones a la vista. Situado en pleno centro de Cádiz, Mare es un lugar donde cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia cercana y auténtica.

En Mare se honra el sabor del mar y la riqueza de la tierra gaditana. Ofrece una comida de temporada que celebra los productos locales, trabajados con dedicación por pequeños productores de la región. Así que si quieres vivir una experiencia gastronómica de calidad y cercanía, cada bocado te hará vivir sensaciones inolvidables.