Cádiz gana una nueva estrella Michelin con el restaurante Mare

Cádiz suma desde este martes un nuevo restaurante con estrella Michelin. El barbateño Juan Viu ha conseguido el reconocimiento para su establecimiento Mare, ubicado en el centro de Cádiz, durante la gala que se está celebrando en Málaga esta noche.

En Mare, explican, honran el sabor del mar y la riqueza de la tierra gaditana y ofrecen una cocina de temporada que celebra los productos locales, trabajados con dedicación por pequeños productores de la región. En su experiencia gastronómica, en su local de la plaza Candelaria, "la calidad, la cercanía y la pasión se encuentran en cada bocado".

"Nuestra estrella brilla en Cádiz. Profundamente agradecidos y emocionados por este premio y por reconocer nuestro trabajo. Gracias a mi familia, en especial a mi madre, por apoyarme y hacer posible este proyecto. Gracias a todos los que nos visitáis. Os esperamos", ha dicho el ganador nada más recibir el premio en sus redes sociales.

El chef Juan Viu

Nacido en Barbate en 1994, creció en el entorno de la Confitería Tres Martínez, un negocio familiar de repostería que ha sido regentado por su madre, Pepi Martínez, y que ha influido significativamente en su pasión por la gastronomía. Formado en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, Juan ha trabajado en reconocidos establecimientos de toda España que le permitieron adquirir una sólida base en técnicas culinarias y una profunda comprensión de la cocina andaluza.

En 2021, fue finalista al premio Cocinero Revelación en Madrid Fusión, lo que consolidó su posición como una figura emergente en la gastronomía española. Con la apertura de Mare, su restaurante más personal, busca la excelencia de la cocina tradicional gaditana .El chef barbateño acababa de recibir este noviembre la T de Oro de Andalucía 2025 en el club Forbes House de Madrid como mejor restaurante de cada comunidad autónoma por su excelencia y contribución a la cocina española. Ya estaba recomendado por la Guía Michelín y ahora suma este importante galardón gastronómico.

Mare está precisamente ubicado en el local donde empezó su andadura el otro restaurante premiado con estrella Michelin en la ciudad de Cádiz, Código de Barra, del chef Leon Griffin, que se encuentra desde hace unos años en la calle San Francisco.

Mare con sabor a mar

Entrada a 'Mare' en la plaza Candelaria de Cádiz. / Lourdes de Vicente

Este restaurante de Cádiz, que ya estaba recomendado por la Guía Michelin, es un espacio pequeño en la plaza Calendaria de Cádiz donde se refleja la esencia del mar en cada uno de sus innovadores platos. Con solo tres mesas, el restaurante ofrece una experiencia exclusiva en un entorno minimalista, donde los tonos blancos y azules evocan la frescura de la costa gaditana. La barra, ubicada en el centro del local, permite a los comensales observar cómo Juan Viu y su equipo finalizan las elaboraciones a la vista. Mare es un lugar donde cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia cercana y auténtica.

