La Guía Michelin España y Andorra da a conocer este martes a sus nuevas estrellas durante la gala de presentación de su edición de 2026 en Sohrlin Andalucía, en la ciudad de Málaga.

El espacio de artes escénicas y entretenimiento de Antonio Banderas y Domingo Merín acoge esta presentación en la que se reconoce como la mejor cocina de los más destacados chefs durante una puesta en escena que va a conducir en el escenario el presentador Jesús Vázquez y con la actriz y presentadora malagueña Masi Rodríguez en la alfombra roja.

Se da la circunstancia de que la presentación de la guía española coincide con el 125 aniversario de la Guía Michelin, una recopilación de los restaurantes más destacados del mundo por su excelencia culinaria elegidos en función de una metodología rigurosa que supera el siglo de trayectoria.