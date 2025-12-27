Así es la Posada Real que ya se puede visitar en Chiclana: magia, sueños y regalos en una histórica casa del centro de la localidad

Los Reyes Magos ya tienen un lugar donde descansar en la noche más mágica del año. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha inaugurado la Posada Real en la Casa de los Moreno Cano, situada en el histórico edificio de la calle Larga, 16, a tan solo unos pasos de la plaza Mayor y la iglesia de San Juan Bautista.

Una iniciativa que ha puesto en marcha la Hermandad de la Soledad, en colaboración con la Asociación de Reyes Magos y el Ayuntamiento de Chiclana, con la que el público podrá dejarse llevar por la magia de este lugar hasta el 5 de enero. Hasta entonces, pequeños y mayores podrán conocer el Comedor Real, la Recepción Real, las habitaciones de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y el despacho del Cartero Real. Será también una oportunidad para acceder a esta histórica casa, situada en la calle Larga 16 y recorrer sus estancias.

En cuanto a su horario, el 31 de diciembre y el 5 de enero solo se podrá visitar en horario de mañana, de 11:00 a 14:00 horas. Mientras que el resto de los días se podrá hacer en horario de mañana y de 17:30 a 21:00 horas. ¿A qué esperas para visitarla?