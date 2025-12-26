Así es la Gran Fábrica de la Ilusión en Cádiz: un pasaje teatralizado por diferentes estancias para ver cómo se preparan los regalos

Una de las estancias de la Fábrica de la Ilusión en el Baluarte de la Candelaria (Cádiz)

La Fábrica de la Ilusión en Cádiz sigue repartiendo magia entre los más pequeños. Hasta el 4 de enero, el Baluarte de la Candelaria será el escenario donde más de 5.000 niñas y niños podrán disfrutar visitando las estancias en las que se preparan los regalos navideños que se repartirán en la ciudad y en el que tendrán la oportunidad de encontrarse con Papa Noel y los Reyes Magos.

Este evento se enmarca en las actividades de la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz, con motivo de la Navidad infantil y se celebrará, previa invitación, los días 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero, en horario de 17:00 a 21:00 horas, con un total de 24 pases diarios.

El guía turístico de Cádiz, Jesús Carrillo, @jesusguiacadiz, ha visitado este espacio lleno de ilusión y ha dado a conocer en sus redes sociales cómo son algunas estancias del Baluarte de la Candelaria y el ambiente de los pases teatralizados que cuentan la historia de cómo Papá Noel y los Reyes Magos se reunieron en Cádiz.

Para poder participar será necesario recoger una invitación en la Casa de la Juventud en el día hábil previo al espectáculo. Cada persona adulta podrá recoger un máximo de cuatro invitaciones hasta finalizar las existencias. En cuanto al horario de la Casa de la Juventud, a partir del 23 de diciembre, será de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.