Súbete gratis al tren mágico de la Navidad en San Fernando: un divertido recorrido para ver la decoración navideña sobre ruedas

Si quieres celebrar la Navidad con magia e ilusión no puedes quedarte con las ganas de visitar San Fernando. Este municipio gaditano no tiene nada que envidiarle a cualquier ciudad de Europa, pues cuenta con un gran mercadillo navideño en la plaza del Rey, una decoración mágica en su Ayuntamiento y numerosas actividades que invitan a soñar.

Una de estas actividades es subirte a su tren mágico de la Navidad. Este tren rojo, decorado con motivos navideños, cuenta con tres vagones y una capacidad máxima de hasta 60 pasajeros. Este servicio gratuito te permitirá recorrer las calles más emblemáticas del centro de San Fernando y disfrutar de su decoración mientras das un paseo.

Podrás subirte a él hasta el 4 de enero (excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero), de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas. Mientras que hasta el 19 de diciembre el horario será de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 horas y los fines de semana en horario de mañana y tarde. Del 20 de diciembre al 3 de enero, el servicio también estará disponible de mañana y tarde. Mientras que los días 24 y 31 de diciembre, y 4 de enero, será solo por la mañana.

Recorrido del tren mágico de la Navidad

El recorrido comienza y termina en la plaza de la Iglesia, en pleno centro de San Fernando. El itinerario que sigue incluye la calle Real, calle Benjamín López, la rotonda de Hornos Púnicos, avenida León Herrero, calle Arenal, avenida Reyes Católicos, calle Profesor Antonio Ramos, calle Mariana de Pineda, calle Santo Domingo, calle Cardenal Spínola, calle Diego de Alvear y de nuevo calle Real para regresar al punto de salida.